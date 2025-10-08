Babiš dáva Okamurovi a Motoristom politickú príučku: Už nič nekomentujte. Ministra financií nazval zločincom

„Rokujeme, pokračuje to. Včera som poprosil pána Okamuru a Macinku, aby rokovania nekomentovali… Pretože potom majú novinári stále tendenciu vyjednávať. S novinármi nebudem vyjednávať. Keď to dohodneme, idem za pánom prezidentom. A ja dúfam, že to bude do piatku,“ uviedol predseda ANO vo videu zverejnenom na svojom Instagrame.
Pre portál iDNES.cz neskôr doplnil, že spomínaným termínom myslí už tento piatok. Zároveň vyjadril presvedčenie, že do prvého zasadnutia Poslaneckej snemovne, ktorú prezident Petr Pavel zvolal na 3. novembra, bude koaličná zmluva pripravená.
Vo videu sa Babiš zároveň pustil do kritiky odchádzajúcich ministrov dopravy Martina Kupku a financií Zbyňka Stanjuru, ktorých obvinil z toho, že priviedli štátny rozpočet do paralýzy.
„Stanjura spôsobil deficit osemdesiat miliárd (českých korún – pozn. red.). Ja žiadam ministra Kupku, aby nás fakt na hľadanie peňazí na dopravu nevyzýval, pretože do nástupu novej vlády je za to zodpovedný on,“ povedal Babiš.Čítajte viac Motoristi sú unikát, ale Babiš im toho nechce veľa dovoliť. Šéf ANO si bude musieť postrážiť okamurovcov
Už v utorok sa líder ANO dištancoval od vyhlásenia Tomia Okamuru, ktorý uviedol, že by po vstupe SPD do vlády usiloval o výmenu policajného prezidenta Martina Vondráška. Okamura to odôvodnil aj vlastným trestným stíhaním v súvislosti s predvolebnými plagátmi z minulého roka.
Vondrášek v reakcii upozornil, že policajný prezident nemá právomoc začínať trestné stíhanie. Babiš označil Okamurov výrok za nevhodný.
Predseda Motoristov Petr Macinka viackrát deklaroval, že by rád získal post ministra životného prostredia. Čestný prezident Motoristov Filip Turek doplnil, že novozvolený poslanec strany Oto Klempíř je podľa neho ideálnym kandidátom na ministra kultúry. Zároveň pripustil, že aj jeho meno sa spomína v súvislosti s postom ministra zahraničných vecí.Čítajte viac Zbesilá jazda s telefónom v ruke a bez diaľničnej známky. Český europoslanec vyviazol bez trestu, úrad vec odložil