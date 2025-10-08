Trump napriek shutdownu rozdal funkcie verným: hviezda NFL ide na Bahamy, poradca do Indie a učiteľ do Česka

Trumpovi republikáni, ktorí majú v hornej komore Kongresu väčšinu, podľa serveru stanice Fox News v utorok potvrdili do diplomatických aj ďalších funkcií 107 Trumpových nominantov, a to napriek trvajúcemu obmedzeniu chodu federálnej vlády Spojených štátov, teda takzvanému shutdownu. Fox News uvádza, že medzi navrhnutými bola rada Trumpových spojencov, vrátane bývalej hviezdy amerického futbalu NFL Herschela Walkera, ktorý bude veľvyslancom na Bahamách, či Trumpova blízkeho poradcu Sergia Gora, ktorý bude veľvyslancom v Indii.
O schválení všetkých návrhov Senát hlasoval naraz vďaka zmene procedúry zavedenej republikánmi s cieľom potvrdiť väčší počet nominantov naraz jednoduchou väčšinou, namiesto toho, aby sa o nich muselo hlasovať jednotlivo, poznamenala stanica CBS News. Republikáni zmenu procedúry podľa stanice prijali v snahe zabrániť opozičným demokratom v spomaľovaní schvaľovacieho procesu.
Okrem veľvyslancov Senát potvrdil aj rad prokurátorov a znovu menoval predsedu Komisie pre cenné papiere (SEC) Paula Atkinsa do funkcie člena komisie až do roku 2031, uvádza Fox News.Čítajte viac Shutdown USA je tu. Státisíce ľudí pracujú zadarmo alebo zostanú doma. Na letiskách môže vzniknúť chaos
Merrickovu nomináciu na veľvyslanca v SR oznámil Trump už vo februári, necelý mesiac po svojej inaugurácii. „Nicholas je veľmi uznávaný podnikateľ a pedagóg, ktorý vedie rodinnú kanceláriu Kennyho a Lisy Trouttových v hodnote 1,6 miliardy dolárov. Predtým bol finančným riaditeľom dvoch verejne obchodovaných telekomunikačných spoločností a pôsobil v niekoľkých veľkých dôchodkových radách,“ uviedol vtedy Trump s tým, že Merrick získal bakalársky titul univerzity.