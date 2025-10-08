V Nemecku budú drony pri letiskách zostreľovať, právomoci dostala aj polícia

V policajnom zákone z 90. rokov minulého storočia zatiaľ žiadna zmienka o dronoch nebola. Na základe novely by mohli spolkoví policajti odteraz nasadiť „vhodné technické prostriedky“ proti bezpilotným systémom na zemi, vo vzduchu a vo vode, aby odvrátili nebezpečenstvo. Podmienkou zásahu je podľa návrhu to, že možnosť brániť sa pred dronami inými prostriedkami zlyhala. Spolková polícia bude podľa navrhovanej zmeny môcť sama drony používať, napríklad pri demonštráciách.
„Tiež zostrelenie dronov spolkovou políciou bude v budúcnosti možné,“ uviedol na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády minister vnútra Dobrindt. Vzniknú podľa neho aj špecializovaná protidronová policajná jednotka a protidronové centrum, v ktorom by boli zástupcami spolkovej polície, colníkov, kriminalistov a spolkových krajín. V pláne je navyše zmena zákona o leteckej bezpečnosti, ktorá by umožnila armáde zasiahnuť na nemeckom území a pomôcť pri odvrátení hrozby v prípade väčšieho roja dronov.
Nemecká spolková polícia, ktorej sa zmeny týkajú, podlieha ministerstvu vnútra a v jej právomociach je okrem iného ochrana hraníc a zaistenie bezpečnosti na staniciach, letiskách a v okolí vládnych budov. V prípade nutnosti môže pomáhať aj policajným zborom jednotlivých spolkových krajín. Napríklad bavorská vláda už v utorok schválila návrh zákona, ktorým chce aj svojej krajinskej polícii umožniť lepšie reagovať na ohrozenie dronmi. Aj tento návrh obsahuje možnosť ich zostrelenia.
Spolková aj bavorská vláda reagujú na incidenty s drony z posledných týždňov, ktoré hlásilo mnoho európskych krajín vrátane Dánska, Nórska či Belgicka. Aj v Nemecku sa objavili neznáme drony nad zariadeniami kritickej infraštruktúry. Minulý týždeň muselo medzinárodné letisko pri Mníchove dvakrát prerušiť kvôli dronom prevádzku. Postihlo to tisíce cestujúcich.
Už na konci septembra výskyt neznámych dronov evidovala aj severonemecká spolková krajina Šlezvicko-Holštajnsko, ktorá susedí s Dánskom. Podľa časopisu Der Spiegel drony monitorovali kritickú infraštruktúru vrátane ponorkových dokov, nemocnice či krajinského snemu v Kieli. Bezpečnostné zložky incident vyšetrujú kvôli podozreniu z možnej špionáže či sabotáže.
Zatiaľ nie je jasné, kto je za prelety dronov nad európskymi letiskami a ďalšou infraštruktúrou zodpovedný. Niektoré krajiny ale vyjadrili obavy, že to môže byť Rusko. Aj nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu povedal, že predpokladá, že za radom dronov spozorovaných v poslednej dobe nad Nemeckom je Rusko. Moskva zodpovednosť odmieta.