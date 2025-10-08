Pravda Správy Svet Riabkov: Silný impulz zo stretnutia Putina a Trumpa sa vyčerpal. Vinu zvalil na Európanov

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v stredu konštatoval, že silný impulz, ktorý v auguste vygenerovali lídri Ruska a USA na svojom stretnutí v Anchorage na Aljaške, sa do značnej miery vyčerpal. Vinu za to Riabkov pripísal „predovšetkým Európanom“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

08.10.2025 12:55
„Žiaľ, musíme priznať, že silný impulz, ktorý sa vygeneroval v Anchorage v prospech dohôd, sa do značnej miery vyčerpal úsilím odporcov a zástancov vojny do posledného Ukrajinca – a tí sú predovšetkým medzi Európanmi,“ povedal Riabkov novinárom v Moskve.

Prezidenti Ruska a USA – Vladimir Putin a Donald Trump – rokovali na vojenskej základni Elmendorf–Richardson v meste Anchorage na Aljaške 15. augusta. Ich stretnutie trvalo necelé tri hodiny a skončilo bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov.

Trump po rokovaní uviedol, že „mnohé body boli prerokované a niektoré čiastočne dohodnuté“, no pripustil, že k úplnej dohode sa zatiaľ nedospelo. Putin hovoril o porozumení medzi oboma stranami a navrhol pokračovanie dialógu v Moskve.

Mnohí pozorovatelia po summite tvrdili, že už jeho samotné konanie pomohlo Putinovi, keďže sa tým po dlhom období dostal z medzinárodnej izolácie a posilnil svoju pozíciu vo svete. Podľa kritikov mali byť na americko-ruský summit pozvaní aj zástupcovia Ukrajiny a európskych štátov.

