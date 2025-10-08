EÚ bola Grónsku priateľom, keď to potrebovalo najviac, povedal premiér v EP

„Chcem poďakovať vám, celej Európskej únii, za vašu silnú podporu, ktorú ste Grónsku poskytovali počas náročného obdobia, ktorým teraz prechádzame,“ vyhlásil Nielsen, čím si vyslúžil potlesk. Grónsko je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva. Nuuk aj Kodaň v minulosti uviedli, že o svojej budúcnosti musia rozhodovať Grónčania.
Nielsen sa v dnešnom prejave o Trumpových hrozbách nezmienil priamo. V prejave sa sústredil na svoje prianie prehlbovať vzájomne výhodné partnerstvo s EÚ v oblasti dôležitých minerálov, rybolovu, obnoviteľnej energetiky či udržateľného cestovného ruchu. Spomenul návrh viacročného finančného rámca predstavený Európskou komisiou (EK) a ocenil návrh rozhodnutia o pridružení zámorských území vrátane Grónska. „Sme nesmierne radi, že je tam 530 miliónov eur, ktoré by mali byť vyhradené na spoluprácu s Grónskom,“ povedal premiér.Čítajte viac Macron prišiel do Grónska, podporil jeho nezávislosť. Ostrovu núka vojenskú spoluprácu, Trumpovi poslal ostrý odkaz
Navrhovaná čiastka by podľa neho mohla zahŕňať investície do obnoviteľnej energetiky a minerálov, vrátane investícií do infraštruktúry v podobe ťažobných projektov. Sektor minerálov, ktorý v Grónsku vzniká, by sa mohol stať kľúčovým, pokiaľ ide o dodávky strategických surovín do EÚ a zvyšku sveta, uviedol. „Grónsko má zásoby 24 z 34 zásadných minerálov tak, ako ich identifikovala Európska únia,“ povedal Nielsen. Podľa Nielsena majú kritické minerály Grónska zmeniť bezpečnostnú rovnováhu vo svete, preto treba konať rýchlo.
Obrovské vodné zdroje ostrova majú podľa jeho premiéra aj potenciál pre partnerstvo s EÚ v oblasti obnoviteľnej energetiky.Čítajte viac Pentagón odvolal šéfku grónskej základne, kritizovala návštevu Vancea: Nikto nebude podkopávať Trumpovu agendu
Nielsen tiež hovoril o potrebe sústrediť sa na konektivitu rozvíjaním telekomunikácií a infraštruktúry. Spomenul minuloročné otvorenie nového medzinárodného letiska v hlavnom meste Nuuk. Ostrov na budúci rok plánuje otvoriť ďalšie medzinárodné letisko v meste Ilulissat, asi 350 kilometrov severne od Nuuku, ako aj regionálne letisko v meste Qaqortoq na juhu ostrova.
Ďalšou témou prejavu grónskeho premiéra bol rybolov a lov tuleňov. Lov tuleňov je podľa Nielsena zásadný pre grónske komunity a pre mnohé rodiny je zdrojom živobytia. Všeobecný zákaz uvádzania tuleních výrobkov na trh EÚ má podľa neho vážne negatívne dopady na lov tuleňov a vedie k výraznému poklesu domácej ponuky aj vývozu tuleních koží.