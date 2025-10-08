Z rozpočtu už Ukrajine na zbrane nedáme ani korunu, povedal Andrej Babiš

O českej muničnej iniciatíve na dodávku delostreleckých granátov Ukrajine, ktorá sa vyše tri a pol roka bráni ruskej invázii, povedal, že bola fajn, ale mali ju robiť priamo členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) a mala byť transparentná. Súkromný subjekt na iniciatíve zarobil desiatky miliárd, tvrdí Babiš
„Ak budeme vo vláde, tak hovoríme, české zbrojovky, chcete vyvážať na Ukrajinu zbrane? Nemáme problém,“ uviedol Babiš. Česko podľa neho dáva 60 miliárd do rozpočtu Európskej únie, ktorá Ukrajine pomáha. „Nebudeme dávať Ukrajine na zbrane (z rozpočtu) ani korunu,“ dodal. „Nemáme peniaze pre Českú republiku. Myslím si, že sme Ukrajine pomáhali priamo a teraz sa bude pomáhať cez EÚ,“ povedal tiež.Čítajte viac Motoristi sú unikát, ale Babiš im toho nechce veľa dovoliť. Šéf ANO si bude musieť postrážiť okamurovcov
Babiš sa predtým opakovane vyjadril o iniciatíve skepticky. Podľa ministra zahraničia Jána Lipavského (nestr., zvolený za Spolu) NATO nemá príslušný aparát, ktorý by sa iniciatíve mohol venovať. Vlani Ukrajina vďaka iniciatíve dostala 1,5 milióna delostreleckých granátov, tento rok zatiaľ 1,1 milióna. Celkovo už ide o 3,5 milióna kusov veľkorážovej munície.