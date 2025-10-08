Výherca 120 miliónov eur v lotérii Eurojackpot sa prihlásil po dvoch týždňoch

Výherca prišiel do sídla spoločnosti v Berlíne v utorok. Predložil tiket s výhernými číslami 7 – 18 – 31 – 32 – 33 a doplnkovými euročíslami 10 a 11. Do stávky investoval 19 eur.
„Dal si na čas, pretože správu o výhre musel najprv vstrebať,“ uviedla spoločnosť Lotto. Dodala, že muž bol v jej sídle hodinu a „pôsobil veľmi pokojne a sebavedomo“. Čo chce robiť s výhrou, však neprezradil. „No nezdalo sa, že by chcel vo svojom živote urobiť nejaké zásadné zmeny,“ konštatovala vo vyhlásení spoločnosť Lotto.
Peniaze budú výhercovi prevedené na určený účet na budúci týždeň. Dostane tiež potvrdenie o vyplatení peňazí, ktoré predloží banke a daňovému úradu ako doklad, že nejde o pranie špinavých peňazí alebo iný výnos z trestnej činnosti.
Takéto výhry z hazardných hier nepodliehajú dani, úroky však zdaňované sú.
Výherca mal v zásade od 1. januára 2026 tri roky na to, aby sa prihlásil. Až potom by výhra prepadla.
Maximálny jackpot 120 miliónov eur v Eurojackpote padol doteraz sedemkrát. Získali ho štyria výhercovia z Nemecka, dvaja z Dánska a jeden z Nórska.