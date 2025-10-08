Pravda Správy Svet Výherca 120 miliónov eur v lotérii Eurojackpot sa prihlásil po dvoch týždňoch

Až po dvoch týždňoch sa prihlásil výherca 120 miliónov eur v lotérii Eurojackpot, ktorý uhádol všetky čísla vyžrebované 23. septembra. Ide o muža z berlínskej štvrte Charlottenburg-Wilmersdorf vo veku 30 - 60 rokov, oznámila v stredu spoločnosť Lotto. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

08.10.2025 16:10
Výherca prišiel do sídla spoločnosti v Berlíne v utorok. Predložil tiket s výhernými číslami 7 – 18 – 31 – 32 – 33 a doplnkovými euročíslami 10 a 11. Do stávky investoval 19 eur.

„Dal si na čas, pretože správu o výhre musel najprv vstrebať,“ uviedla spoločnosť Lotto. Dodala, že muž bol v jej sídle hodinu a „pôsobil veľmi pokojne a sebavedomo“. Čo chce robiť s výhrou, však neprezradil. „No nezdalo sa, že by chcel vo svojom živote urobiť nejaké zásadné zmeny,“ konštatovala vo vyhlásení spoločnosť Lotto.

Peniaze budú výhercovi prevedené na určený účet na budúci týždeň. Dostane tiež potvrdenie o vyplatení peňazí, ktoré predloží banke a daňovému úradu ako doklad, že nejde o pranie špinavých peňazí alebo iný výnos z trestnej činnosti.

Takéto výhry z hazardných hier nepodliehajú dani, úroky však zdaňované sú.

Výherca mal v zásade od 1. januára 2026 tri roky na to, aby sa prihlásil. Až potom by výhra prepadla.

Maximálny jackpot 120 miliónov eur v Eurojackpote padol doteraz sedemkrát. Získali ho štyria výhercovia z Nemecka, dvaja z Dánska a jeden z Nórska.

#lotéria #Eurojackpot
