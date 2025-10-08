Čo prinieslo Babišovi hlasy? Udržal si verných, oslovil nevoličov a bral aj od iných strán

Mobilizovať nevoličov z predchádzajúcich volieb sa podľa NMS podarilo vládnemu aj opozičnému bloku. Dokazuje to aj tohtoročná volebná účasť 68,95 percenta. V roku 2021 bola účasť 65,43 percenta.
„Zatiaľ čo v prípade opozície sa nevoliči nakoniec priklonili k ANO, vo vládnom tábore sa ich podpora rozložila rovnomerne,“ objasnila analytička NMS Tereza Friedrichová.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Za ANO hlasovalo viac než 1,9 milióna ľudí a podľa prieskumu si udržalo troch zo štyroch voličov z roku 2021, čo je najviac zo všetkých strán. V predošlých voľbách získalo ANO 27,12 percenta hlasov.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Za ANO hlasovalo viac než 1,9 milióna ľudí a podľa prieskumu si udržalo troch zo štyroch voličov z roku 2021, čo je najviac zo všetkých strán. V predošlých voľbách získalo ANO 27,12 percenta hlasov.

Podľa prieskumu sa víťaznému hnutiu podarilo mobilizovať najväčšiu časť tých, ktorí v predošlých voľbách nehlasovali. „Získali tiež štvrtinu voličov SPD a tretinu voličov ČSSD z roku 2021. V priebehu posledných desiatich dní pred voľbami dokázal (predseda ANO) Andrej Babiš získať každého deviateho voliča SPD alebo Stačilo!" uviedol prieskum.
Na druhom mieste v tohtoročnom hlasovaní bola s 23,36 percenta koalícia SPOLU, ktorá mala pred štyrmi rokmi 27,79 percenta hlasov. Podarilo sa jej však udržať približne šesť z desiatich svojich voličov. Získala tiež pätinu voličov z koalície PirSTAN z roku 2021. Podľa výskumníkov si za posledných desať dní pred voľbami SPOLU získalo voličov, ktorí pôvodne preferovali hnutie Starostovia a nezávislí (STAN), pričom pätina z nich sa priklonila k SPOLU.
Tretí v poradí bol s 11,23 percenta STAN, ktorý volila len štvrtina voličov niekdajšej koalície PirSTAN. Podarilo sa mu však prilákať rovnaký počet voličov ako SPOLU v roku 2021.
Piráti s 8,97 percentami získali tretinu voličov koalície PirSTAN. Na rozdiel od STAN však nezískali mnoho voličov SPOLU. Podarilo sa im však získať voličov, ktorí predtým nevolili nikoho.
Piata SPD si udržala polovicu voličov z minulých volieb. Štvrtina jej pôvodných voličov podľa NMS prešla k ANO. Počas posledných desiatich dní pred hlasovaní stratila približne štyroch z desiatich voličov. K ANO následne prešiel jeden z desiatich. Traja z desiatich nakoniec vo voľbách do snemovne nehlasovali.
Motoristi s 6,77 percenta hlasov získali podporu naprieč politickým spektrom. Hoci sa Trikolóra a Slobodní spojili s SPD, približne polovicu ich voličov z roku 2021 si získali práve Motoristi.
Hnutie Stačilo! podľa Friedrichovej nedokázalo osloviť také široké publikum, ako očakávalo, a spájanie ľavice sa neoplatilo. Jadrom podpory zostali voliči Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Voliči ČSSD však zamierili najmä k hnutiu ANO a ďalšie subjekty hlasy nepriniesli. „Spojenie nesúrodých subjektov sa tak napokon stalo neautentickým pre všetkých okrem voličov KSČM,“ konštatovala analytička.