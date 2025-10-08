Hrá shutdown Trumpovi do kariet? Hrozí prepúšťaním a rušením programov

Trump varoval tiež, že by mohol zablokovať spätné vyplatenie miezd federálnym zamestnancom po skončení odstávky. „Záleží na tom, o kom hovoríme,“ povedal Trump v utorok, keď sa ho reportér opýtal, či majú federálni zamestnanci zaručené spätné vyplatenie mzdy po návrate do práce.
„Vo väčšine prípadov sa postaráme o našich ľudí,“ povedal Trump. Dodal však: „Sú ľudia, ktorí si naozaj nezaslúžia, aby sa o nich starali, a my sa o nich postaráme iným spôsobom.“ Trumpova hrozba zvyšuje tlak na demokratov v Senáte, aby ukončili patovú situáciu.Čítajte viac Trump napriek shutdownu rozdal funkcie verným: hviezda NFL ide na Bahamy, poradca do Indie a učiteľ do Česka
Kľúčovým problémom zostávajú dotácie na zdravotnú starostlivosť. Republikáni naďalej obviňujú demokratov z odstávky za to, že odmietli podporiť republikánsky návrh zákona, ktorý by umožnil financovanie vlády do 21. novembra. Demokrati zase požadujú, aby akýkoľvek návrh zákona o financovaní zrušil nedávne škrty republikánov v programe Medicaid a predĺžil dotácie v zákone o dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktoré majú vypršať na konci roka.
Trump v pondelok (6. 10.) povedal, že je otvorený rokovaniam o dohode s demokratmi o predĺžení dotácií na zdravotnú starostlivosť. Republikánski lídri v Kongrese však opakovane vyhlásili, že nebudú s demokratmi rokovať o politike zdravotnej starostlivosti, kým sa neskončí shutdown.Čítajte viac Shutdown USA je tu. Státisíce ľudí pracujú zadarmo alebo zostanú doma. Na letiskách môže vzniknúť chaos