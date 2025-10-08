Nemeckí poslanci zrušili „turboobčianstvo“, ktoré zaviedol ešte Scholz

Konzervatívnej únii CDU/CSU bola reforma zákona o občianstve tŕňom v oku. Rozhodnutie o zrušení pasáže o zrýchlenej možnosti získať občianstvo bolo jedným z prvých krokov, ktoré kabinet kancelára Friedricha Merza po májovom nástupe k moci urobil. Minister vnútra Alexander Dobrindt z CSU vtedy povedal, že nemecké občianstvo majú ľudia dostávať „na konci integračného procesu, nie na jeho začiatku“. Dnes poslanci zrušenie turboobčianstva schválili pomerom hlasov 450 za ku 134 proti.
Na získanie občianstva po troch rokoch museli doteraz záujemcovia preukázať, že sú v Nemecku obzvlášť dobre integrovaní, dokážu financovať svoj život a život svojej rodiny a majú veľmi dobrú znalosť nemčiny. Podľa verejnoprávnej stanice ARD pritom občianstvo získavalo v zrýchlenom konaní menej ako percento cudzincov.
Reforma zákona občianstvo nadobudla platnosť vlani v júni. Vtedajšia vláda sociálnych demokratov (SPD), zelených a slobodných demokratov (FDP) zaviedla aj možnosť dvojitého štátneho občianstva. Cudzinci, ktorí získajú to nemecké, sa tak nemusia vzdať svojho pôvodného. Túto možnosť súčasná vláda chce zachovať.
Napríklad odborník na migráciu a pracovný trh z nemeckého úradu práce Herbert Brücker zrušenie turboobčianstva už skôr kritizoval. „Možnosť získať občianstvo po troch rokoch sa týkala hlavne vysoko kvalifikovaných migrantov s vysokými príjmami. Jej zrušenie tak dopadne negatívne presne na tú skupinu ľudí, ktorú v Nemecku chceme,“ povedal denníku Rheinische Post. Dodal, že zmena znižuje atraktivitu Nemecka pre vysoko kvalifikované pracovné sily.
Tiež opozičné strany rozhodnutie kritizovali. „Je to zlý signál v čase, v ktorom potrebujeme všetky sily – či už tu niekto žije tri roky alebo tri generácie,“ povedal spolupredseda strany Zelených Felix Banaszak. Poslankyňa strany Levice Clara Büngerová kritizovala aj to, že sa nepočíta s prechodnou dobou pre ľudí, ktorí žiadosť o občianstvo v zrýchlenom konaní už podali, ale úrady o nej ešte nerozhodli. „Pretože sú lehoty na spracovanie v konaní neúnosne dlhé, dotkne sa to mnohých ľudí,“ povedala Büngerová.