Pravda Správy Svet Polícia v českom Kolíne našla mŕtve dieťa a vážne zranenú ženu

Polícia v českom Kolíne našla mŕtve dieťa a vážne zranenú ženu

V českom meste Kolín sa v utorok stala tragédia, polícia našla v byte mŕtve dieťa a vážne zranenú ženu. Ako referuje portál Novinky.cz, povedala to policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková.

08.10.2025 19:04
debata (1)

Vyšetrovatelia nezverejnili žiadne ďalšie podrobnosti, ako napríklad vek zosnulého dieťaťa alebo povahu a rozsah zranení ženy, pričom uviedli, že vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu a prípad je citlivý.

Podľa informácií portálu Novinky.cz jednou z vyšetrovacích verzií je vražda s následným pokusom o samovraždu, pričom obeťou je maloletá osoba vo veku do pätnásť rokov. Polícia sa však k tejto informácii nevyjadrila.

Krvavý útok v pražskej MHD: Páchateľ pobodal dvoch mužov, za pokus o vraždu mu hrozí až doživotie
Video

„Kriminalisti začali trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zvlášť závažného zločinu vraždy. Žena, ktorú podozrievajú z tohto činu, je momentálne v starostlivosti lekárov,“ povedala v stredu Suchánková. Dodala, že pacientka vzhľadom na svoj zdravotný stav v súčasnosti nie je schopná vypovedať.

„Kriminalisti už v prípade maloletej obete nariadili súdnu pitvu, aby sa zistila príčina smrti,“ konštatovala policajná hovorkyňa. Vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdili vek dieťaťa ani vzťah medzi ním a zranenou ženou.

Požiar / Ružinov / Čítajte viac Vražda dievčatiek v Ružinove má mrazivé pozadie. Zločin matka plánovala, chcela zomrieť s nimi
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #dieťa #vražda #Kolín
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"