Španielsko stoplo Izraelu zbrane, parlament schválil embargo

Parlament zákon podporil 178 hlasmi, proti bolo 169. Podľa AFP patrí Sánchez medzi najostrejších kritikov izraelských krokov na palestínskom území počas dvojročnej vojny.
Španielska vláda tvrdí, že zákaz nákupu a predaja zbraní Izraelu platí už od začiatku vojny, ktorá sa začala bezprecedentným útokom hnutia Hamas na izraelské územie 7. októbra 2023. Sánchez minulý mesiac predstavil plán, ktorým chcel embargo zakotviť v rámci série opatrení proti izraelskej ofenzíve.
„Reakcia Izraela na strašné útoky spáchané teroristickou skupinou Hamas zo 7. októbra 2023 sa nakoniec stala nevyberavým útokom voči palestínskemu obyvateľstvu, ktorý väčšina odborníkov označila za genocídu,“ uvádza sa v úvode zákona.
Podľa neho sa zakazuje všetok vývoz obranného materiálu a technológií do Izraela a ich dovoz z tejto krajiny. Zároveň zakazuje tranzit leteckého paliva s možným vojenským využitím a propagáciu produktov „pochádzajúcich z nelegálnych osád v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu“.
Text umožňuje vláde robiť výnimky pre obranné zariadenia dvojakého použitia, „ak by uplatňovanie zákazu poškodilo všeobecné národné záujmy“.
Návrh vyvolal kritiku Izraela, ktorý už v roku 2024 stiahol svojho veľvyslanca v Madride po uznaní Palestínskeho štátu Španielskom.
Pôvodne sa hlasovanie malo uskutočniť už v utorok. Španielske médiá však uviedli, že bolo presunuté o deň neskôr, aby termín hlasovania nekryl s výročím útoku Hamasu.