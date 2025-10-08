Trump sa cez víkend zrejme chystá na Blízky východ: Mier s Hamasom je veľmi blízko

„Možno tam pôjdem niekedy koncom týždňa, možno v nedeľu,“ oznámil Trump novinárom v Bielom dome. „Uvidíme, ale je tu veľmi dobrá šanca. Rokovania prebiehajú veľmi dobre,“ dodal.
„Naše konečné rokovania, ako viete, sú s Hamasom a zdá sa, že idú dobre. Takže vám dáme vedieť, ak to tak bude, pravdepodobne odídeme v nedeľu, možno v sobotu,“ vysvetlil.
Americký prezident tiež potvrdil, že telefonoval s predstaviteľmi na Blízkom východe, kde sa jeho osobitný vyslanec Steve Witkoff a zať Jared Kushner práve zapojili do mierových rokovaní v Egypte.
„Mier na Blízkom východe, to je krásna fráza a dúfame, že sa stane skutočnosťou, ale je to naozaj blízko a darí sa im veľmi dobre," pokračoval šéf Bieleho domu. „Máme tam skvelý tím, skvelých vyjednávačov a, bohužiaľ, skvelých vyjednávačov aj na druhej strane. Ale myslím si, že sa to podarí," doplnil Trump.
Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí ešte skôr uviedol, že dostal „povzbudivé“ signály a privítal podporu Trumpa, ktorého 20-bodový mierový návrh tvorí základ rokovaní. Hamas podľa AFP taktiež vyjadril „optimizmus“ ohľadom nepriamych rokovaní s Izraelom.
Trumpov plán požaduje prímerie, prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie Izraela z tohto územia, pripomína AFP.