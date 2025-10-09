ONLINE: Rusi a Ukrajinci si navzájom nivočia energetiku. Zelenskyj: Nedostatok benzínu v Rusku je už 20 %

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 324 dní
5:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom večernom príhovore uviedol, že Ukrajina dosahuje badateľné výsledky pri dlhodobých sankciách proti Rusku. Spomenul tiež nedostatok paliva v Rusku.
"Podľa našich údajov sa nedostatok paliva v Rusku – konkrétne benzínu – už blíži k 20 percentám. Začali teraz využívať zásoby nafty, ktoré si odkladali na horšie časy.
„Putinovi bolo mnohokrát ponúknuté ukončenie vojny alebo aspoň zastavenie paľby. Odmietol všetky návrhy – naše, americké. Je teda spravodlivé, aby Rusko znášalo všetky náklady na vojnu,“ dodal ukrajinský prezident.
Vo vojne na Ukrajine sa pred zimou zosilňujú útoky na energetiku. Rusko pri nočnom útoku v stredu vážne poškodilo jednu z ukrajinských tepelných elektrární. S odvolaním sa na ukrajinské úrady to napísala agentúra AP, ktorá zároveň upozornila, že Rusko sa od začiatku svojej invázie každý rok s prichádzajúcou zimou snaží ochromiť ukrajinskú energetickú sieť v nádeji, že naruší morálku obyvateľov napadnutej krajiny a tiež jej vojenskú výrobu. Podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) v poslednom čase zintenzívnili útoky oboch strán na energetiku nepriateľa.
Pri ruskom útoku na ukrajinskú elektráreň utrpeli zranenia dvaja pracovníci, cituje AP ukrajinskú energetickú spoločnosť DTEK. Firma podrobnosti neposkytla, neuviedla ani informácie o umiestnení elektrárne. Ukrajinské úrady zverejňujú len málo podrobností o ruských útokoch na svoju energetickú sieť, aby neprezradili nepriateľovi spravodajské informácie, podotkla AP.
Server Ukrajinska pravda píše s odvolaním sa na spoločnosť Ukrenerho, že v stredu ráno sa kvôli ruským útokom ocitli bez dodávok elektriny spotrebitelia vo viacerých regiónoch, napríklad v Černihivskej oblasti. V inej správe portál cituje šéfa Ukrenerho Vitalija Zajčenka, ktorý na stretnutí s veľvyslancami skupiny G7 povedal, že ruská armáda v posledných týždňoch zmenila taktiku a na miesto rozsiahlych útokov na ukrajinský energetický systém ako celok teraz podniká údery na jeho prvky v určitých regiónoch.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým uviedol, že krajina bude pripravená na všetky výzvy vyplývajúce z ruských útokov na energetický sektor, ale je ťažké predpovedať, čo presne v tomto ohľade očakávať, píše Ukrajinska pravda. Zajčenko podľa nej oznámil, že Ukrajinci na väčšine rozvodní vybudovali ochranné prvky. Ukrajina tiež spustila sieť batérií, aby zmiernila výpadky elektriny kvôli ruským útokom na energetické objekty, píše ukrajinský portál.
O sieti masívnych batérií, ktoré sú umiestnené na prísne utajovaných miestach, aby sa vyhli ruským útokom, písal pred niekoľkými dňami americký denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý zverejnil fotografie zariadenia a označil ich za novú stratégiu Ukrajiny pre udržanie dodávok elektriny v zimnom období.
Ukrajinská energetická sieť prežila tri zimy ruského bombardovania, počas ktorých energetici opravovali rozvodne pod paľbou a civilisti trávili dni v chlade a tme, zatiaľ čo sa Moskva snažila nahlodať ich odhodlanosť, pripomína WSJ. Niektoré zariadenia sú však nezvratne poškodené a pre štvrtú vojnovú zimu podľa amerického denníka dodávatelia energií vkladajú nádej do siete masívnych batérií navrhnutých v Spojených štátoch.
Batériové parky s kapacitou 200 megawattov dokážu dodať energiu na približne dve hodiny pre zhruba 600 000 domácností, čo zodpovedá zásobovaniu mesta s veľkosťou Washingtonu, píše WSJ. Systémy sú podľa neho navrhnuté tak, aby pomohli zalepiť medzery v dodávkach elektriny a regulovať ich. Program v hodnote 140 miliónov dolárov bol dokončený v auguste a do elektrickej siete v Kyjeve a Dnepropetrovskej oblasti bolo pridaných šesť batériových systémov, ktoré dodávajú energiu, ak iný zdroj, napríklad tepelná elektráreň, vypadne z prevádzky, dodal WSJ.
Budovanie alternatívnych zdrojov energie – ako sú veterné alebo solárne elekrárne – je podľa WSJ pre Ukrajinu otázkou obrany. Obnoviteľné zdroje síce úplne nenahradia elektrinu z jadrových alebo tepelných elektrární, ale ich prítomnosť prináša do systému diverzifikáciu. Navyše fungujú nezávisle, čo je výhoda vo vojnovej zóne, pretože ak je zasiahnutá jedna veterná turbína, ostatní môžu ďalej fungovať, na rozdiel od tepelnej elektrárne, ktorá sa po zásahu zastaví celá, dodáva WSJ.
Niektoré médiá v poslednom čase upozorňujú, že pred blížiacou sa zimou zintenzivňujú útoky na energetické zariadenia, a to v prípade oboch strán. Ukrajina v posledných mesiacoch čoraz častejšie cieli svoje dronové a iné údery na ruský ropný priemysel. Deklarovaným cieľom je prerušiť zásobovanie ruskej armády palivom a sťažiť Moskve financovanie vojny prostredníctvom vývozu ropných produktov
Odvetné útoky Ukrajiny na ruské rafinérie v uplynulých mesiacoch spôsobili nedostatok pohonných látok vo viacerých ruských regiónoch a zvýšili ceny benzínu, napísala agentúra AFP. Podľa WSJ ukrajinské útoky pripravili Rusko o najmenej 15 percent jeho rafinérskych kapacít. Ruské úrady tiež v posledných dňoch informovali o výpadkoch v dodávkach elektriny v niektorých regiónoch ako je Belgorodská oblasť alebo v okupovanej časti ukrajinskej Záporožskej oblasti.