Trump: Izrael a Hamas súhlasili s prvou fázou mierového plánu

Hamas čoskoro odovzdá všetkých rukojemníkov a izraelská armáda sa stiahne na vyrokované pozície, dodal Trump na sieti Truth Social. Informáciu potvrdil aj hovorca katarského ministerstva zahraničia, píše agentúra Reuters. Toto ohlásenie privítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jeho vláda bude o dohode ešte len hlasovať.
„Som veľmi hrdý na to, že môžem oznámiť, že Izrael a Hamas súhlasili s prvou fázou nášho mierového plánu. To znamená, že všetci rukojemníciv budú veľmi skoro oslobodení a Izrael stiahne svojich vojakov na dohodnutú líniu,“ napísal Trump. „Ďakujeme sprostredkovateľom z Kataru, Egypta a Turecka, ktorí s nami pracovali na tom, aby sa táto historická a bezprecedentná udalosť stala. Budiž požehnaní mierotvorcovia,“ uviedol ďalej Trump.
Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí, ktoré sa podieľalo na rokovaní medzi Izraelom a Hamásom, Madžíd Ansárí uviedol, že Izrael a Hamas súhlasili „s prvou fázou dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá povedie k ukončeniu vojny, prepusteniu izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov a vstupu pomoci (do Pásma Gazy)“.
„S pomocou božou ich všetkých privedieme domov,“ uviedol krátko po oznámení uzavretia dohody izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podľa neho ide o historický deň. Netanjahuova kancelária uviedla, že premiér na štvrtok zvolal vládu, aby „schválila dohodu a priviedla domov našich drahých rukojemníkov“.
Teroristické hnutie Hamas na svojom kanáli na sieti Telegram oznámilo „uzavretie dohody, ktorá dojednáva koniec vojny v Pásme Gazy, stiahnutie okupačných (izraelských) síl, vstup pomoci (do Pásma Gazy) a výmenu väznených“. Hamas tiež vyzval Spojené štáty a krajiny, ktoré sú garantom dohody, aby dohliadali, že Izrael zmluvu naplní. Dodal, že si cení úsilie amerického prezidenta Trumpa o ukončenie vojny v Pásme Gazy.
V pondelok v Egypte sa začali nepriamo rozhovory medzi Izraelom a Hamásom na základe návrhu, ktorý predložil americký prezident Trump. Ten popri prepustení rukojemníkov a zastavení bojov rieši tiež množstvo otázok ohľadom povojnovej budúcnosti Pásma Gazy. Palestínske územie by malo byť demilitarizované a nejaký čas by mu mala vládnuť vláda palestínskych technokratov pod dohľadom medzinárodného výboru, ktorému má predsedať Trump.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na teroristický útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach. Teraz je v pásme 48 rukojemníkov, z ktorých asi len 20 je stále nažive.
Podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zabitých najmenej 67 183 Palestínčanov. Tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, OSN považuje za spoľahlivé.