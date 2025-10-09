Copernicus: September bol tretí najteplejší od začiatkov záznamov

Za obdobie od októbra minulého roka do tohtoročného septembra však priemerná teplota bola vyššia o 1,51 stupňa v porovnaní s predindustriálnou dobou. Štáty, ktoré sa pridali k parížskej klimatickej dohode z roku 2015, sa zaviazali, že sa budú snažiť udržať nárast priemerných teplôt do 1,5 stupňa. Ide však o dlhodobý cieľ.
Podľa záznamov služby Copernicus, ktoré siahajú do roku 1940, bol teplejší september len v rokoch 2024 a 2023, keď priemerná teplota dosiahla vôbec najvyššiu hodnotu. V porovnaní s rokom 2024 tohtoročná septembrová priemerná teplota klesla o desatinu stupňa na 16,11 stupňa.
Výrazne nadpriemerné teploty boli tento rok v septembri napríklad na severe a východe Európy či na Balkáne. Niektoré ďalšie štáty a regióny v Európe, napríklad Škandinávia, Taliansko, Španielsko či časť pobrežia Čierneho mora zažili mimoriadne silné zrážky.
Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), ktorú v mene Európskej komisie vykonáva Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia, pravidelne vydáva mesačné klimatické bulletiny, v ktorých informuje o pozorovaných zmenách globálnej teploty vzduchu pri povrchu, pokrytí mora ľadom a hydrologických premenných.