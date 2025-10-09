Pravda Správy Svet Izraelský prezident Herzog: Trump si zaslúži Nobelovu cenu za mier

Izraelský prezident Herzog: Trump si zaslúži Nobelovu cenu za mier

Izraelský prezident Jicchak Herzog vo štvrtok vyzdvihol úlohu prezidenta USA Donalda Trump pri dosiahnutí dohody medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

09.10.2025 07:57
USA-ISRAEL/ Foto: ,
Prezident USA Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu
debata (3)

Šéf Bieleho domu si podľa Herzoga za svoje úsilie zaslúži Nobelovu cenu za mier. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a portálu The Times of Israel (TOI).

Vystúpenie Donalda Trumpa v OSN
Video

„Niet pochýb o tom, že si za toto zaslúži Nobelovu cenu za mier,“ napísal izraelský prezident na sociálnej sieti X. Trumpovi vyjadril vďaku za jeho „neuveriteľné líderstvo“ pri zabezpečovaní prepustenia rukojemníkov, ukončení vojny a vytváraní nádeje na novú realitu na Blízkom východe.

Herzog tak reagoval na dohodu o prvej fáze Trumpovho mierového plánu, s ktorou v stredu súhlasil Izrael i Hamas. Túto dohodu ešte musí schváliť izraelská vláda, rokovať by o nej mala vo štvrtok.

Izrael, Palestína, Gaza Čítajte viac Trump: Izrael a Hamas súhlasili s prvou fázou mierového plánu. Rukojemníci by mali čoskoro prísť domov

Herzog označil túto dohodu za „príležitosť napraviť, uzdraviť a otvoriť nový horizont nádeje pre náš región“. Vyjadril tiež vďaku izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahauovi, vyjednávačom a sprostredkovateľom.

Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu, ktoré od pondelka nepriamo rokovali v Egypte. V prvej fáze Hamas prepustí všetkých rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve a izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu, objasňuje DPA.

Americký prezident tvrdí, že si zaslúži Nobelovu cenu, lebo od svojho návratu do Bieleho domu v januári 2025 vyriešil šesť či sedem konfliktov. Tohtoročného laureáta Nobelovej ceny za mier oznámi Nobelov výbor v piatok.

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nobelová cena mieru #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"