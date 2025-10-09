Zbrane sú pripravené. Začnú páliť? Krajiny NATO rokujú o ozbrojenej reakcii na Putinove provokácie, píše FT

Úradníci oboznámení s rokovaniami uviedli pre FT, že cieľom diskusií je zvýšenie pre Moskvu nákladov na jej „hybridnú vojnu“ a určenie jasných protiopatrení po sérii narušení vzdušného priestoru ruskými dronmi a lietadlami.
Rokovania iniciovali Krajiny, ktoré hraničia s Ruskou federáciou, s podporou Francúzska a Veľkej Británie. Tieto diskusie sa rozšírili na väčšiu skupinu v aliancii.
Medzi návrhy patria: ozbrojenie pozorovateľských bezpilotných lietadiel, ktoré sa používajú na zber spravodajských informácií o vojenskej činnosti Ruska. Zníženie požiadaviek na pilotov, ktorí strážia východnú hranicu, aby zneškodňovali ruské hrozby a uskutočnenie vojenských cvičení NATO na hranici s Ruskom, najmä vo vzdialenejších a nechránených častiach hranice.
Americký prezident Donald Trump už skôr uviedol, má otvárať paľbu na ruské lietadlá, ktoré porušujú územie spojencov. Vyhlásenie prišlo po tom, čo ruské drony narušili vzdušný priestor Poľska a Rumunska a stíhačky MiG preleteli vzdušným priestorom Estónska.Čítajte viac Putinova nočná mora sa stala realitou. Z Kyjeva vyrástol svetový líder v jednej veci. NATO sa ide učiť od Ukrajincov
Podľa dvoch predstaviteľov NATO je jednou z „naliehavých otázok“ je usporiadanie pravidiel použitia zbraní na východnom krídle.
FT naďalej vysvetľuje, že niektoré krajiny vyžadujú od pilotov stíhačiek vizuálne potvrdenie hrozby pred použitím zbraní, zatiaľ čo iné im umožňujú otvárať paľbu na základe radarových údajov alebo vnímaného nebezpečenstva.
Ambasádor USA v NATO, Matthew Whitaker, uviedol, že je veľmi dôležité „uistiť sa, že máme dostatok stupienkov na rebríku eskalácie.
Predstavitelia zdôraznili, že rokovania, ktoré sa začali v malej skupine zainteresovaných štátov, sa rozšírili na širšiu diskusiu, keďže hlavné mestá ďalších spojeneckých krajín si uvedomujú širšiu hrozbu destabilizačnej kampane vedenú Moskvou.
Jeden z diplomatov NATO upozornil, že hoci sa vedú aktívne diskusie o týchto otázkach, rokovania sú stále v počiatočnom štádiu.
Niektoré krajiny zároveň presadzujú agresívnejší postoj NATO, zatiaľ čo iní spojenci radia držať sa konzervatívnejšej reakcie kvôli rizikám priamej konfrontácie s jadrovou mocnosťou, ako je Rusko.
V Nemecku napríklad plánujú umožniť polícii zostreľovať drony nad krajinou a vytvoriť centrum protidronovej obrany. V Litve tiež upravili zákon tak, aby umožňoval armáde účinnejšie a rýchlejšie zakročiť proti dronom narušujúcim vzdušný priestor krajiny.Čítajte viac Analytik: Pochybujem, že Trump pošle Kyjevu Tomahawky. Neverím, že sa USA chcú viac zapojiť do vojny