Ruský fyzik previedol obrancom Ukrajiny v prepočte asi 13 eur, za „terorizmus“ dostal neuveriteľný trest

Šadijev podľa portálu pracoval ako výskumný inžinier v Ruskom federálnom jadrovom stredisku (RFJaC-VNIIEF) v Sarove v Nižegorodskej oblasti. Ruské úrady ho obvinili z vlastizrady a napomáhania teroristickej činnosti – konkrétne z financovania terorizmu.
V roku 2023 podľa nich previedol zo svojej kryptomenovej peňaženky spomínanú sumu Ruskému dobrovoľníckemu zboru a Légiu Sloboda Rusku, teda formáciám tvoreným ruskými občanmi, ktoré bojujú na strane Ukrajiny. Tá sa už štvrtým rokom bráni ruskej invázii. Ruské úrady obe zoskupenia označujú za teroristické organizácie. Časť sumy poslal projektu Idite lesom (doslova Choďte lesom, významovo tiež Zmiznite), ktorý Rusom radí, ako sa vyhnúť mobilizácii do bojov na Ukrajine. V Rusku figuruje na zozname takzvaných zahraničných agentov.
Šadijev požiadal súd o zhovievavosť s tým, že konal pochabo, nevedel o zaradení zoskupení na zoznam teroristických organizácií a veril, že pomáha ľuďom v ťažkých situáciách. Jeho príbuzní sa mu neskôr snažili pomôcť, predali majetok a darovali niekoľko miliónov rubľov na podporu ruskej invázie na Ukrajine, napísal Kommersant s tým, že to nepomohlo a odvolací súd mnohoročný verdikt potvrdil. Obhajoba sa ešte chce odvolať k vyššej inštancii.Čítajte viac Súdy idú naplno: dvaja vinní zo špionáž denne, nula oslobodených v tomto roku. V Rusku padajú rekordy
Server The Moscow Times poznamenal, že Šadijevov prípad je súčasťou širšieho zásahu proti ľuďom na základe ruských zákonov o vlastizrade a špionáži, ktorý zintenzívnil po ruskej invázii na Ukrajinu. Ruské súdy za prvých šesť mesiacov tohto roku podľa neho vyniesli 224 rozsudkov v prípadoch vlastizrady, vyzvedačstva a spolupráce s cudzími štátmi. Je to rekord v moderných dejinách krajiny, napísal predtým web. Od začiatku vojny bolo v takýchto prípadoch odsúdených 774 ľudí. The Moscow Times pripomenuli, že pred vpádom ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 boli podobné kauzy pomerne vzácne.