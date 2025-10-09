179 a 133 hlasov. Von der Leyenová ustála viaceré kauzy a „škandály“, k jej odvolaniu bolo ďaleko

Europarlament sa prvýkrát zaoberal dvoma žiadosťami o odvolanie komisie naraz.
Populistická frakcia Patrioti pre Európu návrh podala, pretože jej prekáža obchodné dohody, ktoré komisia vyjednala so Spojenými štátmi as juhoamerickým obchodným blokom Mercosur. EK podľa frakcie tiež bola v posledných rokoch zapojená do niekoľkých finančných škandálov, opakovane porušovala požiadavku transparentnosti a prekračuje svoje právomoci. Zoskupenie v návrhu tiež kritizovalo „chybnú zelenú politiku“, kvôli ktorej podľa neho neustále klesá európska konkurencieschopnosť.
Krajne ľavicová GUE/NGL s obchodnou politikou komisia tiež nesúhlasí. Obchodná dohoda medzi EÚ a USA poškodzuje európske záujmy, zatiaľ čo dohoda s Mercosurom môže byť rizikom pre európskych poľnohospodárov, domnievajú sa predkladatelia návrhu. Zatiaľ čo Patrioti sa sťažujú na presadzovanie zelenej politiky, podľa ľavicovej frakcie naopak komisia zelenú politiku nepresadzuje dostatočne.Čítajte viac Farmári vyrazili do ulíc: nová obchodná dohoda nás poškodí. Na Slovensko budú dovážať lacné mäso z Južnej Ameriky
Ľavica v EP komisii ale vytýka predovšetkým to, čo považuje za nečinnosť výkonnej moci EÚ v súvislosti s ofenzívou Izraela v Pásme Gazy, ktorú frakcia nazvala genocídou. „EÚ nepozastavila asociačnú dohodu medzi EÚ a Izraelom ani neuvalila sankcie, na rozdiel od opatrení, ktoré boli prijaté proti Rusku,“ uviedlo zoskupenie.
Von der Leyenová a jej tím eurokomisárov už tento rok ustáli jeden pokus o odvolanie, a to v júli, keď návrh podporilo 175 europoslancov, 360 bolo proti a 18 sa hlasovania zdržalo. Na hlasovanie vtedy zhromaždil potrebné podpisy rumunský pravicový europoslanec Gheorghe Piperea z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), ktorý šéfku EK obvinil zo závažných pochybení a nedostatku transparentnosti, okrem iného kvôli takzvanej kauze Pfizergate.Čítajte viac Von der Leyenová v debate o nedôvere vyzvala na jednotu a varovala: Protivníci aktívne podnecujú rozdelenie Európy