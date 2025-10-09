Narazil Babiš u prezidenta podobne, ako sa to stalo Ficovi u Čaputovej v prípade Huliaka?

ANO sa chystá vládnuť spolu so Slobodou a priamou demokraciou(SPD) a s Motoristami. „Prezident dal najavo, že na ministerstve obrany nechce zástupcu strán, ktoré spochybňujú členstvo v NATO," pripomenul server Seznam Zprávy výroky Pavla z predvolebného obdobia. Evidentne ide o jeho nesúhlas s tým, že tento silový rezort by riadil niekto z SPD. Krajne pravicová nacionalistická strana na čele s Tomiom Okamurom totiž požaduje vypísanie referenda nielen o vystúpení Českej republiky z EÚ, ale aj o odchode z NATO.
Babiš po debate s Pavlom, ktorá vo štvrtok trvala približne 90 minút, nepriamo potvrdil, že hlave štátu sa nepozdáva vidieť rezort obrane v rukách okamurovcov. „Ak má prezident výhrady, určite vám ich povie, nebudem hovoriť za neho," reagoval Babiš na otázku, či si Pavel kládol nejaké podmienky pri vymenovaní členov budúcej vlády.Čítajte viac Motoristi sú unikát, ale Babiš im toho nechce veľa dovoliť. Šéf ANO si bude musieť postrážiť okamurovcov
Viaceré české médiá píšu, že líder ANO by mohol dospieť ku kompromisu s prezidentom. Vyzeralo by to tak, že ministrom obrany by sa nestal člen SPD, ale nejaký nestraník. V tejto súvislosti sa špekuluje o tom, že rezort by mohol riadiť šéf Asociácie obranného priemyslu Jiří Hynek. Na čele združenie stojí od roku 2011.
Čo sa týka kontroverzného Okamuru, Babiš už po voľbách povedal, že si ho vie predstaviť vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne. Líder SPD síce prejavil záujem o kreslo ministra vnútra, ale šéfa ANO pred niekoľkými dňami nahneval, keď vyhlásil, že by bolo vhodné odvolať policajného prezidenta Martina Vondráška. Babiš zdôraznil, že to bol veľmi nešťastný výrok. Okamura by sa asi chcel pomstiť Vondráškovi za to, že polícia ho začala trestne stíhať pre veľkoplošné plagáty s údajným rasistickým zameraním.
Pavel sa asi skepticky stavia aj k čestnému predsedovi Motoristov. Filip Turek povedal, že by rád riadil ministerstvo zahraničných vecí. Tento niekdajší europoslanec sa v minulosti zviditeľnil veľmi ostrými slovami na adresu EÚ, čo nepochybne prekáža prezidentovi.
Pripomeňme, že problémy pri zostavovaní novej slovenskej vlády mal na jeseň 2023 aj predseda Smeru Robert Fico. Vtedy narazil na neochotu prezidentky Zuzany Čaputovej vymenovať do funkcie ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka. Namiesto neho tento rezort získal Tomáš Taraba. Huliak však nakoniec neobišiel naprázdno, pretože po vytvorení ministerstva cestovného ruchu a športu sa stal jeho šéfom.