Babiš telefonoval so Zelenským, vyjadril mu podporu. Plánuje cestu na Ukrajinu

„V minulosti sme sa stretli už trikrát, naposledy v novembri 2019 v Kyjeve. Som rád, že ma kontaktoval a popísal mi aktuálnu situáciu,“ napísal Babiš. „Vyjadril som mu našu podporu a želanie, aby sa vojna čo najskôr skončila. Taktiež sme sa dohodli, že ak všetko vyjde, na budúci rok Ukrajinu navštívim a všetko preberieme aj osobne,“ dodal.
V stredu Babiš na tlačovej konferencii povedal, že ak bude hnutie ANO vo vláde, priamo z rozpočtu nebude dávať peniaze Ukrajine na zbrane. O koalícii rokuje s SPD a Motoristami. Česko podľa Babiša pomáha cez Úniu, zbrojovky môžu na Ukrajinu bez problémov vyvážať.
