Pravda Správy Svet Babiš telefonoval so Zelenským, vyjadril mu podporu. Plánuje cestu na Ukrajinu

Babiš telefonoval so Zelenským, vyjadril mu podporu. Plánuje cestu na Ukrajinu

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš si vo štvrtok napoludnie telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vyjadril mu podporu a želanie, aby vojna čo najskôr skončila, uviedol na sieti X. Budúci rok by mohol navštíviť Ukrajinu.

09.10.2025 13:20
debata (1)
Babiš - prvý povolebný prejav: My vás nikdy nezradíme
Video
Zdroj: ta3

„V minulosti sme sa stretli už trikrát, naposledy v novembri 2019 v Kyjeve. Som rád, že ma kontaktoval a popísal mi aktuálnu situáciu,“ napísal Babiš. „Vyjadril som mu našu podporu a želanie, aby sa vojna čo najskôr skončila. Taktiež sme sa dohodli, že ak všetko vyjde, na budúci rok Ukrajinu navštívim a všetko preberieme aj osobne,“ dodal.

V stredu Babiš na tlačovej konferencii povedal, že ak bude hnutie ANO vo vláde, priamo z rozpočtu nebude dávať peniaze Ukrajine na zbrane. O koalícii rokuje s SPD a Motoristami. Česko podľa Babiša pomáha cez Úniu, zbrojovky môžu na Ukrajinu bez problémov vyvážať.

Správu aktualizujeme…

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Andrej Babiš #voľby v Česku #Ukrajina #Volodymyr Zelenskyj
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"