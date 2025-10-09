Pravda Správy Svet 38 mŕtvych. Putin priznal, že Rusi zostrelili azerbajdžanské lietadlo a sľúbil aj odškodné

38 mŕtvych. Putin priznal, že Rusi zostrelili azerbajdžanské lietadlo a sľúbil aj odškodné

Za vlaňajšiu haváriu lietadla azerbajdžanskej spoločnosti AZAL je zodpovedná ruská protivzdušná obrana. Uviedol to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na rokovaniach s azerbajdžanským náprotivkom Ilhamom Alijevom v Tadžikistane.

09.10.2025 14:37
Poníženie ruskej PVO. Ukrajinský dron si sadol na Buk, viezol sa 15 km a nafotil vojakov - potom vybuchol
Video

Šéf Kremľa sa už vlani ospravedlnil za tento „tragický incident“, avšak nepriznal priamo, že lietadlo havarovalo v dôsledku zásahu ruskej protivzdušnej obrany. Rusko teraz podľa neho urobí všetko preto, aby za incident vyplatilo odškodné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Záchranári pracujú pri troskách lietadla...
Záchranári pracujú pri troskách lietadla...
+7Záchranári pracujú pri troskách lietadla...
Lietadlo / Havária / Plane / Crash landing / Čítajte viac Azerbajdžanské lietadlo zasiahol ruský systém Pancir-S, uviedol zdroj z Baku
