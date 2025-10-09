Rodina uväznenej bieloruskej političky dostala prvý list za 2,5 roka

„Cítim vašu lásku a starostlivosť, ktoré ma chránia a vštepujú mi presvedčenie, že vydržíme všetko. Čas nášho stretnutia sa neoblomne blíži – a bude to ten najšťastnejší deň,“ napísala Kalesnikavová. Príbuzní od nej od februára 2023 listy nedostávali. Len vlani v novembri úrady dovolili jej otcovi, aby sa s väzenkyňou stretol, napísal server Meduza.
Kalesnikavová sa stala jednou z tvárí bieloruských protestov proti sfalšovaniu prezidentských volieb v roku 2020. Protesty režim brutálne potlačil za podpory Moskvy. Kalesnikavoví policajti zatkli v septembri 2020 a pokúsili sa ju násilne vyhostiť z Bieloruska, ale na hraniciach roztrhala svoj cestovný pas. Súd ju poslal na 11 rokov za mreže kvôli „pokusu o uchvátenie moci“. V roku 2021 bola vyznamenaná Cenou Václava Havla.Čítajte viac Rusom chýba benzín, zachraňuje ich Lukašenko. Obráťte sa na Putina, po náletoch im poradil Zelenskyj
Minulý mesiac sa bieloruský opozičný politik Mikalaj Statkevič po prepustení z väzenia odmietol nechať odviezť do Litvy, a tak sa znova ocitol za mrežami. Stalo sa tak potom, čo Lukašenko ako gesto voči Washingtonu prepustil vyše 50 väzňov, ktorí s americkou delegáciou odišli do Litvy. Šesťdesiatdeväťročný veterán bieloruskej opozície ale na hraničnom priechode rozrazil dvere autobusu a zostal na „území nikoho“ medzi oboma krajinami, kde strávil niekoľko hodín a potom sa podľa litovskej pohraničnej stráže vrátil do Bieloruska. Podľa spolupracovníkov vodkyne bieloruskej opozície Svjatlany Cichanouskej, ktorá žije v Litve, Statkeviča odviezli neznámi ľudia s maskami na tvári.