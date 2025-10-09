Pápež Lev vyzýva novinárov, aby bránili pravdu v čase nárastu dezinformácií

„Vďaka svojej trpezlivej a dôkladnej práci môžete vybudovať záštitu proti tým, ktorí sa prostredníctvom starobylého umenia klamstiev snažia vytvárať konflikty, aby panovali rozdelením, a záštitu civilizácie proti pohyblivým pieskom aproximácie a postpravdy,“ dodal Lev v príhovore adresovanom novinárom.
Uviedol tiež, že v polarizovaných časoch musia práve médiá chrániť pred takýmto zneužívaním moci. Podľa DPA nie je jasné, či Lev zvolil tieto slová v kontexte krokov amerického prezidenta Donalda Trumpa proti kritickým médiám.
Pápež zdôraznil aj potrebu „slobodných, presných a objektívnych informácií“, a to najmä vzhľadom na výzvy, ktorým v súčasnosti svet čelí.
Za dôležité pápež označil, aby novinári mohli pracovať v teréne ako očití svedkovia, čím sa dosiahne, že „informácie nebudú manipulované na účely, ktoré sú v rozpore s pravdou a ľudskou dôstojnosťou“.
Podľa pápeža, ktorý je sám často objektom „deep fakes“ s falošnými videami na sociálnych sieťach, musí „cenná služba“ tlačových agentúr „slúžiť ako protijed“ proti šíreniu informačného odpadu.Čítajte viac Ruskú propagandu šíril „Selský rozum“ aj na Slovensku. Zistenia mimovládky potvrdila aj Praha
Lev tiež kritizoval koncentráciu moci medzi technologickými spoločnosťami a poznamenal, že algoritmy generujú obsah a dáta rýchlejšie a vo väčšom množstve ako kedykoľvek doteraz.
V kontexte, keď umelá inteligencia prispieva k oslabeniu dôvery verejnosti v tradičné médiá, Lev XIV. vyzval na ostražitosť, „aby informácie a algoritmy, ktoré ich dnes riadia, neboli v rukách niekoľkých jednotlivcov“.Čítajte viac Šokujúce dáta prvej rozsiahlej štúdie o dezinformáciách. Sociálne siete zlyhávajú. Na ktorej sa najviac šíria lži a nenávisť?
Lev, ktorý bol za pápeža zvolený v máji 2025, v minulosti niekoľkokrát upozornil na problematiku umelej inteligencie a označil ju za jednu z najväčších výziev nasledujúcich rokov.
AFP doplnila, že podľa porovnávacej správy o demokracii zverejnenej začiatkom septembra sa sloboda tlače za posledných päť rokov na celom svete výrazne zhoršila a dosiahla najnižšiu úroveň za 50 rokov. V tejto situácii niekoľko veľkých online platforiem – vrátane Meta a X – obmedzuje svoje nástroje na overovanie obsahu, upozornila AFP.