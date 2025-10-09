Pravda Správy Svet Pri vzniku novej českej vlády je kľúčové zakotvenie v EÚ a NATO, povedal Petr Pavel

Pri procese vzniku novej českej vlády je pre prezidenta ČR Petra Pavla kľúčové, aby bolo zachované zakotvenie Česka v EÚ a NATO a tiež podpora inštitúcií demokratického štátu, nezávislosť verejnoprávnych médií či justície. Po štvrtkovom rokovaní s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom to uviedol Pražský hrad na svojom webe.

09.10.2025 15:27
Prezident Pavel: Česko potrebuje vládu, ktorá nenechá krajinu napospas Rusku
Video
Z prejavu českého prezidenta Petra Pavla, v ktorom vyzval, aby sa ľudia zúčastnili na voľbách do Poslaneckej snemovne, ktoré sa konajú 3. a 4. októbra. Zdroj: Twitter P. Pavl / Zdroj: Twitter P. Pavla

Pavel podotkol, že konkrétne vyjadrenie týchto princípov bude sledovať v koaličnej zmluve, rozdelení rezortov aj v ich personálnom obsadení. Predsedu vlády chce vymenovať po skončení ustanovujúcej schôdze Poslaneckej snemovne, ktorú zvolal na 3. novembra, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Prezident podľa svojich slov Babišovi vo štvrtok zdôraznil, že proces vzniku vlády sa nedá uponáhľať aj vzhľadom na ústavnú a legislatívnu procedúru. Požiadal ho, aby ho s predstihom zoznámil s prioritami a smerovaním budúcej možnej koaličnej vlády, ako aj s návrhom rozdelenia rezortov a ich personálnym obsadením. „Som pripravený rokovať s nominantmi politických strán na členov vlády a diskutovať o ich prioritách a postojoch,“ avizoval Pavel.

Šéfovi ANO tiež zopakoval, že pri rozhodovaní o vymenovaní vlády preňho budú kľúčové princípy, na ktorých ČR v súčasnosti stojí. Jednak pevné zakotvenie ČR v EÚ, nespochybniteľné členstvo v NATO a tiež podpora inštitúcií demokratického štátu, nezávislosť médií verejnej služby justície, polície, bezpečnostných zložiek a ďalších štátnych orgánov.

„Predsedu vlády hodlám vymenovať najskôr po skončení ustanovujúcej schôdze Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR s prihliadnutím na predchádzajúce personálne konzultácie a po preštudovaní programových dokumentov budúcej vládnej koalície,“ podotkol Pavel.

Dodal, že bude pokračovať v konzultáciách s predstaviteľmi politických strán a hnutí o vývoji a stave rokovaní ako na strane vznikajúcej koalície tak aj formujúcej sa opozície.

Viac na túto tému: #Česko #NATO #Andrej Babiš #voľby v Česku #Petr Pavel #Babišova vláda #NATO a EÚ
