KĽDR oslavuje 80 rokov vládnucej strany. Expert: Príležitosť na posilnenie trojosi

Pri príležitosti 80. výročia založenia Kórejskej strany práce pricestovali do KĽDR delegácie zo zahraničia vrátane Ruska, ktorú vedie exprezident a líder vládnucej strany Jednotné Rusko Dmitrij Medvedev. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Jonhap, píše TASR.

09.10.2025 16:58
North Korea Vietnam Foto: ,
Severokórejský vodca Kim Čong-un a vietnamský generálny tajomník Komunistickej strany To Lam počas prehliadky čestných stráží v rámci uvítacieho ceremoniálu Lamovej štátnej návštevy v Pchjongjangu v Severnej Kórei vo štvrtok 9. októbra 2025.
Vládnuce strany Ruska a Severnej Kórey v spoločnom vyhlásení zdôraznili úsilie o vytvorenie svetového poriadku bez západných diktátov, „v ktorého rámci by boli práva všetkých štátov a ľudí zaručené rovnako,“ informovala agentúra TASS.

Na čele vietnamskej delegácie je generálny tajomník tamojšej komunistickej strany To Lam. Ide o prvú návštevu najvyššieho predstaviteľa Vietnamu v Severnej Kórei od roku 2007. Obe krajiny tento rok tiež oslavujú 75. výročie nadviazania diplomatických vzťahov.

Medzi zahraničnými hodnostármi sú aj čínsky premiér Li Čchiang a laoský prezident Thonglun Sisulit.

Severná Kórea oslavuje výročie založenia vládnej strany každoročne 10. októbra. Podľa informovaných zdrojov by sa vo štvrtok mala v Pchjongjangu pri tejto príležitosti konať vojenská prehliadka vrátane najnovších zbraní KĽDR.

Oslavy 80. výročia založenia Kórejskej strany práce budú „verejným predstavením, ktoré zhmotní strategickú konsolidáciu osi Čína-Severná Kórea-Rusko,“ uviedol pre AFP analytik Seong-Hyon Lee, ktorý pôsobí v Centre ázijských štúdií na Harvardovej univerzite. Podľa neho prezentáciou pokročilých zbraní a silnej armády KĽDR odkazuje Pekingu a Moskve, že je cenným a schopným spojencom.

Analytici očakávajú, že na prehliadke bude predstavená nová medzikontinentálna balistická strela (ICBM) na tuhé palivo, ktorá má údajne potenciál zasiahnuť pevninskú časť USA a tiež nové drony a hypersonické zbrane.

„Vojna na Ukrajine údajne ukázala Pchjongjangu dôležitosť ‚revolúcie dronov‘ vo vojne a teraz sa snažia dobehnúť zameškané, pravdepodobne s ruskou pomocou,“ dodal Vladimir Tichonov, ktorý je profesorom kórejských štúdií na Univerzite v Osle.

