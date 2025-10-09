Plán USA pre Gazu: Jeden Izraelčan za 15 Palestínčanov, odpustky pre Hamas, Trump ako „najvyšší“ či ciele na úrovni snov

Trumpov plán obsahuje dovedna 20 bodov. Čo všetko americký prezident navrhuje?
#1. Gaza bude deradikalizovaná zóna zbavená terorizmu, ktorá nebude predstavovať hrozbu pre svojich susedov.
#2. Gaza bude obnovená v prospech obyvateľov Gazy, ktorí už trpeli viac ako dosť.
#3. Ak obe strany súhlasia s týmto návrhom, vojna okamžite skončí. Izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu, aby sa pripravili na prepustenie rukojemníkov. Počas tejto doby budú všetky vojenské operácie, vrátane leteckého a delostreleckého bombardovania, pozastavené a bojové línie zostanú zmrazené, kým nebudú splnené podmienky pre postupné úplné stiahnutie.
#4. Do 72 hodín od okamihu, keď Izrael verejne túto dohodu prijme, budú vrátení všetci rukojemníci – živí aj mŕtvi.
#5. Po prepustení všetkých rukojemníkov Izrael prepustí 250 väzňov s doživotným trestom a 1700 Gazanov, ktorí boli zadržaní po 7. októbri 2023, vrátane všetkých žien a detí zadržaných v tejto súvislosti. Za každého z izraelských rukojemníkov, ktorého ostatky budú vrátené, Izrael odovzdá ostatky 15 zosnulých Gazanov.
#6. Po návrate všetkých rukojemníkov získajú amnestiu členovia Hamasu, ktorí sa zaviažu k mierovému spolužitiu a odzbrojeniu. Členom Hamasu, ktorí budú chcieť opustiť Gazu, bude umožnený bezpečný odchod do krajín, ochotných ich prijať.
#7. Po prijatí tejto dohody bude do Pásma Gazy okamžite zaslaná humanitárna pomoc v plnom rozsahu. Minimálne v rozsahu humanitárnej pomoci dohodnutom 19. januára 2025, vrátane obnovy infraštruktúry (voda, elektrina, kanalizácia), obnovy nemocníc a pekární a dodanie potrebného vybavenia na odpratávanie trosiek a otváranie komunikácií.
#8. Distribúcia a pomoc smerujúca do Pásma Gazy bude prebiehať bez zásahov oboch strán prostredníctvom Organizácie Spojených národov a jej agentúr a Červeného polmesiaca, spolu s ďalšími medzinárodnými inštitúciami, ktoré nie sú nijako spojené so žiadnou stranou. Otvorenie prechodu Rafah oboma smermi bude prebiehať podľa rovnakého mechanizmu, aký bol zavedený podľa dohody z 19. januára 2025.
#9. Gaza bude spravovaná dočasnou prechodnou správou technokratického, apolitického palestínskeho výboru, ktorý bude zodpovedný za každodenný chod verejných služieb a obcí pre obyvateľov Gazy. Tento výbor bude zložený z kvalifikovaných Palestínčanov a medzinárodných expertov, pod dohľadom nového medzinárodného prechodného orgánu, „Rady pre mier“, ktorého predsedom bude prezident Donald J. Trump. Ďalší členovia a predstavitelia štátov, vrátane bývalého premiéra Tonyho Blaira, budú oznámení neskôr. Tento orgán stanoví rámec a zabezpečí financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí svoj reformný program (opísaný v rôznych návrhoch, vrátane mierového plánu prezidenta Trumpa z roku 2020 a saudsko-francúzskeho návrhu) a nebude schopná znovu prevziať bezpečne a účinne kontrolu nad Gazou. Tento orgán využije tie najlepšie medzinárodné štandardy, aby vytvoril modernú a efektívnu správu, ktorá bude slúžiť ľuďom v Gaze a priláka investície.
#10. Trumpov plán hospodárskeho rozvoja pre obnovu a oživenie Gazy bude vytvorený zvolaním panelu odborníkov, ktorí sa podieľali na vzniku moderných prosperujúcich miest na Blízkom východe. Zváži sa množstvo dobre premyslených investičných návrhov a rozvojových vízií vypracovaných medzinárodnými skupinami, aby sa prepojili rámce bezpečnosti a správy a prilákali tieto investície, ktoré vytvoria pracovné miesta, príležitosti a nádej pre budúcnosť Gazy.
#11. Bude zriadená osobitná ekonomická zóna s preferenčnými colnými a prístupovými podmienkami, ktoré budú dojednané s krajinami, ktoré sa na tom podieľajú.
#12. Nikto nebude nútený opustiť Gazu. Tí, ktorí si želajú odísť, budú môcť odísť aj vrátiť sa slobodne. Budeme ľudí povzbudzovať, aby zostali, a ponúkneme im možnosť podieľať sa na budovaní lepšej Gazy.
#13. Hamas a ďalšie frakcie sa zaväzujú, že nebudú hrať pri správe Gazy žiadnu úlohu – priamo, nepriamo ani v žiadnej inej forme. Všetka vojenská, teroristická a útočná infraštruktúra, vrátane tunelov a zbrojných výrobných zariadení, bude zničená a nebude obnovená. Prebehne proces demilitarizácie Gazy pod dohľadom nezávislých pozorovateľov, ktorý zahrnie trvalé vyradenie zbraní z používania prostredníctvom dohodnutého procesu vyradenia z prevádzky, podporeného medzinárodne financovaným programom spätného odkúpenia a reintegrácie, všetko overené nezávislými pozorovateľmi. Nová Gaza sa úplne zaviaže k budovaniu prosperujúcej ekonomiky a mierovému spolužitiu so susedmi.
#14. Regionálni partneri poskytnú záruky, že Hamas a ďalšie frakcie splnia svoje záväzky a že nová Gaza nebude predstavovať hrozbu pre svojich susedov ani pre vlastných obyvateľov.
#15. Spojené štáty budú spolupracovať s arabskými a medzinárodnými partnermi na vytvorení dočasnej Medzinárodnej stabilizačnej sily (ISF), ktorá bude okamžite nasadená v Gaze. ISF bude cvičiť a podporovať preverené palestínske policajné zložky v Gaze a konzultovať túto problematiku s Jordánskom a Egyptom, ktoré majú v tejto oblasti rozsiahle skúsenosti. ISF bude dlhodobým riešením pre vnútornú bezpečnosť. Bude spolupracovať s Izraelom a Egyptom spolu s novo vycvičenými palestínskymi policajnými zložkami na zabezpečenie hraničných oblastí. Je zásadne potrebné zabrániť prenikaniu munície do Gazy a zároveň uľahčiť rýchly a bezpečný tok tovaru na obnovu a oživenie Gazy. Strany sa dohodnú na mechanizme predchádzania konfliktom.
#16. Izrael nebude okupovať ani anektovať Gazu. Akonáhle ISF zavedie kontrolu a stabilitu, Izraelská armáda (IDF) sa stiahne na základe štandardov, míľnikov a časových plánov spojených s demilitarizáciou, ktoré si medzi sebou dohodnú IDF, ISF, garanti a Spojené štáty s cieľom vytvoriť bezpečnú Gazu, ktorá už nebude predstavovať hrozbu pre Izrael, Egypt a ich občanov. Izraelská armáda prakticky postupne odovzdá územie Gazy, ktoré obsadila, pod kontrolu ISF podľa dohody s prechodnou správou, kým sa z Gazy úplne nestiahne, s výnimkou bezpečnostného perimetra. Táto oblasť zostane, kým Gaza nebude dostatočne zabezpečená proti obnoveniu teroristickej hrozby.
#17. Ak bude Hamas tento návrh zdržiavať alebo ho odmietne, vyššie uvedené, vrátane posilnenej pomoci, bude realizované v oblastiach zbavených terorizmu, ktoré IDF odovzdá ISF.
#18. Začne sa proces medzináboženského dialógu založený na hodnotách tolerancie a mierového spolužitia, ktorý sa pokúsi zmeniť spôsob myslenia a naratívy Palestínčanov a Izraelčanov s dôrazom na prínosy plynúce z mieru.
#19. Zatiaľ čo bude postupovať obnova Gazy a dôjde k realizácii reformného programu Palestínskej samosprávy presne, ako bol dohodnutý, môžu konečne vzniknúť podmienky pre dôveryhodnú cestu k palestínskej sebarealizácii a štátnosti, čo uznávame ako snahy palestínskeho ľudu.
#20. Spojené štáty začnú dialóg medzi Izraelom a Palestínčanmi s cieľom dohodnúť sa na politickej perspektíve mierového a prosperujúceho spolužitia.