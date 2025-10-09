Pravda Správy Svet Lavrov nazval lídrov EÚ „führermi“. Slovensko a Maďarsko chváli za obranu práva veta

Lavrov nazval lídrov EÚ „führermi“. Slovensko a Maďarsko chváli za obranu práva veta

Slovensko a Maďarsko využívajúc svoje právo veta bránia tomu, aby sa z Európskej únie stala vojnová mašinéria, ako by si to priala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ďalší lídri, ktorí riadia EÚ. Podľa servera nepszava.hu to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu RT.

09.10.2025 19:47
debata (34)
Raketové hromobitie Tomahawkov
Video

Lavrov, ktorého krajina vedie už vyše 43 mesiacov totálnu inváziu voči Ukrajine, nazval von der Leyenovú a ďalších lídrov EÚ v rozhovore „führermi“, píše nepszava.hu. Šéf ruskej diplomacie podotkol, že v súčasnosti v EÚ chcú zrušiť právo veta v kľúčových otázkach vojny a mieru. „Chcú zbaviť členské štáty EÚ ich práva veta, pričom primárne zasiahnu krajiny ako Maďarsko a Slovensko, ktoré chcú mier, nie vojnu,“ povedal Lavrov.

Lavrovove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď Európska únia skutočne masívne posilňuje svoju obrannú stratégiu a vojenskú podporu pre Ukrajinu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová patrí k hlavným propagátorom tejto zmeny. Už v marci tohto roku predstavila päťbodový plán na prezbrojenie Európy, podľa ktorého by sa na obranu v EÚ mohlo mobilizovať takmer 800 miliárd eur.

Ursula von der Leyenová, európska komisia Čítajte viac 179 a 133 hlasov. Von der Leyenová ustála viaceré kauzy a „škandály“, k jej odvolaniu bolo ďaleko

Von der Leyenová vtedy vyhlásila: „Chceme trvalý mier, ale trvalý mier sa dá vybudovať len na základe sily a sila sa začína posilnením nás samých.“ Súčasťou tohto plánu je aj návrh na uvoľnenie prísnych rozpočtových pravidiel pre členské štáty, čo by im umožnilo výrazne zvýšiť svoje výdavky na obranu bez spustenia postupu pri nadmernom deficite. Komisia tiež navrhla nový nástroj na poskytnutie 150 miliárd eur na pôžičky na obranné investície, ako je napríklad spoločný nákup munície, protilietadlových systémov a dronov.

Facebook X.com 34 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #EÚ #Maďarsko #Rusko #Ursula von der Leyenová #Sergej Lavrov #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"