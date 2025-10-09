Lavrov, ktorého krajina vedie už vyše 43 mesiacov totálnu inváziu voči Ukrajine, nazval von der Leyenovú a ďalších lídrov EÚ v rozhovore „führermi“, píše nepszava.hu. Šéf ruskej diplomacie podotkol, že v súčasnosti v EÚ chcú zrušiť právo veta v kľúčových otázkach vojny a mieru. „Chcú zbaviť členské štáty EÚ ich práva veta, pričom primárne zasiahnu krajiny ako Maďarsko a Slovensko, ktoré chcú mier, nie vojnu,“ povedal Lavrov.
Lavrovove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď Európska únia skutočne masívne posilňuje svoju obrannú stratégiu a vojenskú podporu pre Ukrajinu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová patrí k hlavným propagátorom tejto zmeny. Už v marci tohto roku predstavila päťbodový plán na prezbrojenie Európy, podľa ktorého by sa na obranu v EÚ mohlo mobilizovať takmer 800 miliárd eur.
Von der Leyenová vtedy vyhlásila: „Chceme trvalý mier, ale trvalý mier sa dá vybudovať len na základe sily a sila sa začína posilnením nás samých.“ Súčasťou tohto plánu je aj návrh na uvoľnenie prísnych rozpočtových pravidiel pre členské štáty, čo by im umožnilo výrazne zvýšiť svoje výdavky na obranu bez spustenia postupu pri nadmernom deficite. Komisia tiež navrhla nový nástroj na poskytnutie 150 miliárd eur na pôžičky na obranné investície, ako je napríklad spoločný nákup munície, protilietadlových systémov a dronov.