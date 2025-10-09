Trump zvažuje nové sankcie proti Rusku, Fínsko sľúbil pred Rusmi chrániť

Trump naopak tvrdo kritizoval Španielsko za neochotu zvýšiť výdavky na zbrojenie. Podľa neho by NATO malo zvážiť, či túto krajinu nevylúčiť zo svojich radov.
„Budeme brániť, rozhodne. Fíni sú skvelý národ. Nemyslím si však, že sa to stane," povedal Trump o prípadnej americkej pomoci a o riziku ruského útoku.
Trump ocenil Fínsko ako dobrého člena Severoatlantickej aliancie, no opakovane kritizoval Španielsko, ktoré odmieta zvýšiť výdavky na obranu. Dlhodobo žiada, aby krajiny NATO zvýšili zbrojné výdavky z dvoch na päť percent HDP. Členské štáty aliancie plánujú investície do armády navýšiť na 3,5 percenta HDP a ďalších 1,5 percenta vydávať na oblasti, ktoré môže armáda využiť – napríklad nemocnice, infraštruktúru či kybernetickú bezpečnosť. Španielsko však väčšie odvody na zbrojenie odmieta. Trump v tejto súvislosti poznamenal, že NATO by mohlo zvážiť jeho vylúčenie.
Počas Stubbovej návštevy Trump oznámil, že Spojené štáty kúpia od Fínska jedenásť ľadoborcov. Televízia Fox News uviedla, že obchod bude mať hodnotu 6,1 miliardy dolárov (129 miliárd Sk). Trump v poslednom čase opakovane hovoril o potrebe rozšíriť flotilu ľadoborcov o štyridsať nových plavidiel, aby USA dokázali v Arktíde čeliť ruským a čínskym mocenským ambíciám.