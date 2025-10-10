Izraelská vláda schválila dohodu o prímerí v Pásme Gazy. Nasledovať by mala výmena izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov

V noci na piatok to uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na kanceláriu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Stručné izraelské vyhlásenie sa zameralo na prepustenie rukojemníkov a nezmienilo sa o ďalších častiach plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny, podotkla agentúra AP.
Šéf Bieleho domu Trump v noci na štvrtok oznámil, že Izrael a Hamas súhlasili s prvou fázou jeho mierového plánu, ktorá počíta so zastavením bojov a odovzdaním všetkých rukojemníkov držaných v Pásme Gazy. Izraelská vláda kvôli schvaľovaniu dohody rokovala od štvrtkového večera.
„Vláda práve schválila rámec pre prepustenie všetkých rukojemníkov – živých i mŕtvych,“ píše sa podľa agentúry AFP vo vyhlásení kancelárie šéfa izraelskej vlády.Čítajte viac Plán USA pre Gazu: Jeden Izraelčan za 15 Palestínčanov, odpustky pre Hamas, Trump ako „najvyšší“ či ciele na úrovni snov
Ide o kľúčový krok k zavedeniu prímeria a výmene rukojemníkov za palestínskych väzňov, podotkla AP. Izraelská armáda sa teraz stiahne na nové línie vo vnútri Pásma Gazy a potom začne plynúť 72-hodinová lehota pre Hamas, aby prepustil všetkých rukojemníkov, napísal server The Times of Israel (ToI).
Po schválení prvej fázy amerického mierového plánu pre Pásmo Gazy izraelskou vládou okamžite začína platiť prímerie, uviedla v noci na piatok stanica CNN s odvolaním sa na dvoch nemenovaných izraelských predstaviteľov. Nie je však podľa nej jasné či úrad premiéra Benjamina Netanjahua vydal rozkaz izraelskej armáde na zastavenie paľby.
Taktiež izraelský server The Times of Israel (ToI) píše, že prímerie vstúpilo do platnosti ihneď po ratifikácii dohody členmi vlády. Agentúra Reuters však pripomína skoršie vyjadrenie hovorkyne izraelskej vlády, že pokoj zbraní vstúpi do platnosti do 24 hodín po schválení dohody kabinetom a potom majú byť prepustení do 72 hodín rukojemníci držaní v Gaze. Stanica BBC uvádza, že sa teraz očakáva, že prímerie vstúpi do platnosti.
Teraz je v pásme 48 rukojemníkov, z ktorých približne len 20 je stále nažive. Podľa dohody má Izrael prepustiť 250 doživotne odsúdených Palestínčanov a 1700 Palestínčanov zatknutých od začiatku vojny. Trump vo štvrtok uviedol, že izraelskí rukojemníci budú prepustení v pondelok alebo utorok.
Spojené štáty vyšlú približne 200 vojakov, aby pomohli dohliadať na dohodu o prímerí v palestínskom Pásme Gazy. Uviedli to v noci na piatok svetové agentúry s odvolaním sa na nemenovaných amerických činiteľov. Americké jednotky podľa nich nemajú v úmysle vstúpiť priamo do Gazy. Súčasťou tejto skupiny budú vojenskí zástupcovia Egypta, Kataru, Turecka a pravdepodobne Spojených arabských emirátov, píšu ďalej agentúry Reuters a AFP.
Vojna vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na teroristický útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach.
Podľa údajov ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamásom bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zabitých vyše 67 000 Palestínčanov. Tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, OSN považuje za spoľahlivé.