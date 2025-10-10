Filipíny zasiahlo zemetrasenie so silou 7,4 stupňa, úrady varujú pred cunami

Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie ale uviedol, že očakáva škody a následné otrasy, píše AP, podľa ktorej sa epicentrum nachádzalo v mori niekoľko desiatok kilometrov juhovýchodne od mesta Manay.
Tichomorské centrum pre varovanie pred cunami uviedlo, že vlny hrozia do 300 kilometrov od epicentra zemetrasenia. Niektoré miesta filipínskeho pobrežia by podľa neho mohli zasiahnuť až trojmetrové vlny, menšie potom Indonéziu a Palau.
Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie vyzval obyvateľov východného pobrežia, aby sa okamžite presunuli do vyšších polôh alebo ďalej do vnútrozemia.
Piatkové zemetrasenie zasiahlo Filipíny len jedenásť dní po tom, ako iné otrasy o sile 6,9 stupňa zabili 74 ľudí a zničili alebo poškodili približne 72 000 domov, poznamenal Reuters.
Filipíny sa nachádzajú v takzvanom ohnivom kruhu, kde sa stretávajú tektonické dosky – v oblasti sú preto pomerne časté zemetrasenia a vulkanické erupcie.