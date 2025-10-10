ONLINE: Ruské útoky 'vypli' elektrinu v časti Kyjeva. Úrady vyzývajú na evakuáciu Slovianska a detí z Kramatorska

6:15 Ukrajinské úrady v meste Sloviansk na východe krajiny vo štvrtok vyzvali tamojších obyvateľov na odchod v súvislosti so zintenzívnením ruských útokov na energetické zariadenia a kotolne, uviedla agentúra AFP.
„Dnes sa obraciam na obyvateľov mesta, najmä na starších ľudí a rodiny s deťmi – je čas na evakuáciu. Aspoň počas vykurovacej sezóny. Vidíme totiž, že nepriateľ útočí na energetický systém, konkrétne na kotolne,“ napísal starosta Sloviansku Vadym Ľach na sociálnych sieťach. Pri útokoch na toto mesto utrpelo predtým zranenia sedem ľudí, uviedli miestni predstavitelia.
Ruské sily medzitým neustále postupujú cez rozsiahlu frontovú líniu, čo vo štvrtok prinútilo Ukrajinu oznámiť evakuáciu detí z častí neďalekého Kramatorska na východe krajiny.
Toto logistické centrum malo pred vojnou približne 147 000 obyvateľov a leží približne 20 kilometrov od frontovej línie v Doneckej oblasti, kde Kremeľ sústredil svoju palebnú silu, pripomína AFP.
Rusko koncom roka 2022 vyhlásilo, že anektovalo tento priemyselný región spolu s troma ďalšími – okrem Doneckej aj Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť – a to napriek tomu, že nad nimi nemá úplnú vojenskú kontrolu. Počet obyvateľov Kramatorsku odvtedy klesol na približne 50 .000, uvádzajú tamojší predstavitelia.
Úrady vo svojom príkaze na evakuáciu uviedli nárast ruských útokov malými, lacnými dronmi, ktoré v posledných mesiacoch dramaticky zmenili charakter bojov na frontovej línii, dodáva táto francúzska agentúra.
6:10 Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí ruskému vzdušnému útoku, informuje server Ukrajinska pravda s odvolaním sa na ukrajinské vzdušné sily a starostu metropoly Vitalija Klička, podľa ktorého Rusi zaútočili na kritickú infraštruktúru mesta a jeho časť sa ocitla bez prúdu. Kvôli útoku začalo horieť v 17-poschodovej budove v Kyjeve, dodal server. Na mieste sú podľa neho zranení. Šéf Záporožskej oblasti oznámil, že Rusi pri nočnom útoku zabili sedemročného chlapca.
„Ľavý breh hlavného mesta je bez elektriny. Problémy sú tiež s dodávkami vody,“ uviedol starosta Kličko na platforme Telegram. Kyjevom preteká rieka Dnepr, pričom na ľavom brehu sa rozkladá východná časť mesta, na pravom západe metropoly. Podľa šéfa kyjevskej vojenskej správy Tymura Tkačenka Rusi pri nočnom údere na Kyjev použili drony aj strely. Novinári agentúry AFP v Kyjeve počuli niekoľko silných explózií a zaznamenali výpadky v dodávkach prúdu.
Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková uviedla, že ruské invázne sily útočia na energetiku krajiny. „Energetici prijímajú všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu negatívnych dôsledkov,“ napísala ministerka na Facebooku.
V meste Záporoží na juhovýchode Ukrajiny ruské drony zasiahli niekoľko cieľov, pričom zranili troch ľudí a spôsobili najmenej jeden požiar obydlia, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Šéf oblastnej správy Ivan Fedorov, ktorý informoval o dronovom útoku na toto mesto, neskôr na Telegrame uviedol, že v nemocnici zomrel sedemročný hoch, ktorého zranil ruský nočný útok.
Ukrajina sa bráni celoplošnej ruskej invázii a súčasťou bojov sú aj vzdušné útoky, pričom niektoré médiá v posledných dňoch informovali, že zintenzívnili údery oboch strán na energetiku nepriateľa.
Rusko sa od začiatku svojej invázie každý rok s prichádzajúcou zimou snaží ochromiť ukrajinskú energetickú sieť v nádeji, že naruší morálku obyvateľov napadnutej krajiny a tiež jej vojenskú výrobu, napísala predtým agentúra AP. Ukrajina v posledných mesiacoch čoraz častejšie cieli svoje dronové a iné údery na ruský ropný priemysel. Deklarovaným cieľom je prerušiť zásobovanie ruskej armády palivom a sťažiť Moskve financovanie vojny prostredníctvom vývozu ropných produktov.