Súd dočasne zablokoval nasadenie Národnej gardy v oblasti Chicaga

Súd podľa AP nenašiel žiadne podstatné dôkazy o tom, že by v štáte Illinois – kde sa nachádza Chicago – hrozilo nebezpečenstvo „povstania“. Rozhodnutie súdu je víťazstvom pre demokratických predstaviteľov, ktorí stoja na čele Illinois a Chicaga, podotkla AP. Zástupcovia tohto amerického štátu a mesta v pondelok proti kroku šéfa Bieleho domu podali žalobu.
AP poznamenala, že teraz nie je jasné, čo budú príslušníci Národnej gardy robiť.
Vo štvrtok agentúra napísala, že členovia Národnej gardy z Texasu začali pôsobiť v okolí Chicaga, kde sa podieľajú na ochrane budov federálnych úradov. Armáda uviedla, že chráni budovy a zamestnancov amerického Úradu pre imigráciu a clá (ICE), ktorý okrem iného vykonáva razie proti migrantom, a ďalšie federálne úrady a zamestnancov vrátane tých, ktorí sa starajú o vymáhanie práva.
Chicago je piatym mestom spravovaným demokratmi, v ktorom Trump nariadil nasadenie Národnej gardy. To až doteraz bolo výnimočným opatrením. Vojakov v posledných mesiacoch poslal do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, zakaždým napriek odporu miestnych úradov, považujúcich takéto opatrenie za neoprávnené. Jeho rozhodnutie o nasadení Národnej gardy v Portlande v Oregóne federálna sudkyňa pred pár dňami dočasne zablokovala.
Trump dal tento týždeň najavo, že ak súdy budú blokovať jeho rozhodnutia o nasadení Národnej gardy v rôznych mestách, mohol by využiť zákon o povstaní z roku 1807.