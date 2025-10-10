Pravda Správy Svet Niekto v Česku zámerne vypúšťa medvede, majú podozrenie poľovníci. Deje sa tak vraj aj na Slovensku

Českomoravská poľovnícka jednota (ČMMJ) vyzvala políciu a ďalšie príslušné orgány, aby dôkladne prešetrili údajný výskyty medveďov v Česku z nedávnej doby a zaistili bezpečnosť obyvateľov i hospodárskych zvierat v daných lokalitách. Predseda ČMMJ Jiří Janota na tlačovej konferencii v Prahe uviedol, že situáciu nemožno zľahčovať.

Polícia na Vysočine v stredu informovala o tom, že preveruje oznámenie o možnom výskyte medveďa pri obci Senožat na Pelhřimovsku. Tamojší poľovník uviedol, že ho videl a že zrejme išlo o mláďa. Minulý týždeň sa objavili informácie o výskyte medveďov aj vo vojenskom obvode Hradište v Doupovských horách na Karlovarsku. Podľa Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR by sa tam malo pohybovať niekoľko zvierat. ČMMJ má ešte informácie o možnom pohybe medvedice s mláďaťom na Přerovsku, udalosť sa mala stať zhruba pred dvoma týždňami, píše portál České noviny.

Všetky dostupné dôkazy podľa Janotu nasvedčujú tomu, že medvede sa v daných oblastiach skutočne vyskytovali alebo ešte vyskytujú. Ďalej uviedol, že je potrebné preveriť, či medvede do Česka niekto zámerne nepreváža z iných štátov a následne ich nevypúšťa. Podobne sa to deje napríklad na Slovensku, uviedol. O dôvodoch zámerného vypúšťania Janota nechcel príliš špekulovať, mohlo by ísť však napríklad o snahy navrátiť medveďa do českej krajiny, povedal. Teória o tom, že by medvede unikli z domácich chovov, ČMMJ považuje za nepravdepodobné. Nemysliteľné je potom podľa poľovníkov to, aby medvedica s medvedíkom prešli do Česka stovky kilometrov zo Slovenska.

Podľa ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej správy Zbyňka Semeráda majú v Česku pre domáci chov povolenie tri subjekty, v ktorých je celkom šesť medveďov. V dvoch cirkusoch sa dohromady eviduje sedem medveďov, ďalšie medvede potom chovajú zoologické záhrady. „Štátna veterinárna správa nemá od chovateľov žiadne informácie o tom, že by došlo k úniku medveďov z ich chovov,“ povedal Semerád.

V Česku sa medvede vyskytujú predovšetkým v Beskydách, kam migrujú zo Slovenska. V Čechách sa objavia ojedinele. Niekedy sa zatúlajú ďalej od Beskýd do Jeseníkov, na Českomoravskú vrchovinu alebo do Oderských vrchov. Mimo voľnú prírodu sa medvede chovajú len v chránených výbehoch alebo zoologických záhradách.

Vláda slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) tento rok v apríli po opakovaných stretoch šelmy s človekom schválila návrh na odstrel 350 medveďov. Strety medveďov s človekom nie sú na Slovensku ojedinelé. Napríklad tento rok v marci podľa úradov medveď zabil na strednom Slovensku 59-ročného muža, ktorého telo bolo nájdené s ťažkým zranením hlavy v lesnom poraste.

