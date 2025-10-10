Pravda Správy Svet Nobelovu cenu za mier mal dostať Trump, zvíťazila však politika, zlostia sa v Bielom dome

Nobelovu cenu za mier mal dostať Trump, zvíťazila však politika, zlostia sa v Bielom dome

Biely dom skritizoval, že Nobelovu cenu za mier pre rok 2025 dostala venezuelská opozičná politička a aktivistka María Corina Machadová namiesto amerického prezidenta Donalda Trumpa a označil rozhodnutie Nobelovho výboru za politické. S odvolaním sa na hovorcu Bieleho domu Stevena Cheunga to napísala agentúra Reuters.

10.10.2025 13:50
debata
Trump ničí zemepis. Z Azerbajdžanu je Aberbajdžan a z Arménska Albánsko
Video

„Prezident Trump bude naďalej uzatvárať mierové dohody, ukončovať vojny a zachraňovať životy. Má srdce človeka, ktorý ctí hodnoty humanizmu, a nikdy nikto nebude ako on, ktorý dokáže pohnúť horami iba silou svojej vôle,“ uviedol na X. „Nobelov výbor preukázal, že politika je preňho dôležitejšia ako mier,“ dodal.

María Corina Machadová Čítajte viac Nobelovu cenu za mier za rok 2025 získala venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová

Nórsky Nobelov výbor ocenil Venezuelčanku po opakovaných verejných vyhláseniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, že si Nobelovu cenu za mier zaslúži práve on, čo niekoľkokrát odôvodňoval výpočtom svojich úspechov pri ukončovaní vojen vo svete. Trump ešte v noci na dnes na svojej sieti Truth Social zdieľal video diskusie na serveri Breitbart, kde komentátori hovorili o Trumpovom mierovom pláne pre Pásmo Gazy a o tom, prečo by Nobelovu cenu mal dostať práve on.

Trump Čítajte viac Dostane Trump Nobelovu cenu za mier? Agresívne loboval a šancu má, ale nie tento rok

Mnohí experti však vopred odhadovali, že Trump cenu tento rok nedostane, pretože podľa niektorých názorov rozkladá medzinárodný svetový poriadok, ktorý si Nobelov výbor cení.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #nobelova cena za mier #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"