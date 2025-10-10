Nobelovu cenu za mier mal dostať Trump, zvíťazila však politika, zlostia sa v Bielom dome

„Prezident Trump bude naďalej uzatvárať mierové dohody, ukončovať vojny a zachraňovať životy. Má srdce človeka, ktorý ctí hodnoty humanizmu, a nikdy nikto nebude ako on, ktorý dokáže pohnúť horami iba silou svojej vôle,“ uviedol na X. „Nobelov výbor preukázal, že politika je preňho dôležitejšia ako mier,“ dodal.Čítajte viac Nobelovu cenu za mier za rok 2025 získala venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová
Nórsky Nobelov výbor ocenil Venezuelčanku po opakovaných verejných vyhláseniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, že si Nobelovu cenu za mier zaslúži práve on, čo niekoľkokrát odôvodňoval výpočtom svojich úspechov pri ukončovaní vojen vo svete. Trump ešte v noci na dnes na svojej sieti Truth Social zdieľal video diskusie na serveri Breitbart, kde komentátori hovorili o Trumpovom mierovom pláne pre Pásmo Gazy a o tom, prečo by Nobelovu cenu mal dostať práve on.Čítajte viac Dostane Trump Nobelovu cenu za mier? Agresívne loboval a šancu má, ale nie tento rok
Mnohí experti však vopred odhadovali, že Trump cenu tento rok nedostane, pretože podľa niektorých názorov rozkladá medzinárodný svetový poriadok, ktorý si Nobelov výbor cení.