Putin: Ak USA dodajú Kyjevu tomahawky, Rusko posilní protivzdušnú obranu

O navádzané strely s plochou dráhou letu Tomahawk požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinský vodca Volodymyr Zelenskyj. Trump dal v posledných týždňoch niekoľkokrát najavo sklamanie z Putinovej neochoty uzavrieť prímerie s Ukrajinou, ktorú na Putinov rozkaz ruské vojská napadli vo februári 2022. Šéf Bieleho domu hovoril o možnostiach zvýšenia tlaku na Rusko, nových sankciách a pokračovaní dodávok zbraní Ukrajine, konkrétne rozhodnutie týkajúce sa striel schopných zasiahnuť z ukrajinského územia aj Moskvu však nepadlo.Čítajte viac Analytik: Pochybujem, že Trump pošle Kyjevu Tomahawky. Neverím, že sa USA chcú viac zapojiť do vojny
Putin dnes uviedol, že ak sa Washington rozhodne tomahawky Ukrajine dodať, Rusko posilní svoju protivzdušnú obranu. Ruský líder minulý týždeň vyhlásil, že takýto krok USA by zničil vzťahy medzi oboma krajinami.
Reuters začiatkom októbra s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že dodanie týchto striel na Ukrajinu sa zdá byť nepravdepodobné. Dôvodom je podľa agentúry to, že existujúce zásoby týchto striel sú určené predovšetkým pre americké námorníctvo.
Putin dnes opäť hovoril aj o rusko-americkej odzbrojovacej zmluve Nový ŠTART, ktorej platnosť sa má skončiť na budúci rok vo februári. Ak sa USA rozhodnú zmluvu nepredĺžiť, Rusko je na to pripravené a vyvíja nové jadrové zbrane, uviedol šéf Kremľa bez bližších podrobností. Ak Spojené štáty či iné krajiny vyvíjajúce jadrové zbrane siahnu k ich testom, môže tak urobiť aj Rusko, zopakoval ruský postoj Putin.Čítajte viac Nechceli vraj hovoriť s Putinom. Pobaltské štáty a Poľsko majú podľa Merkelovej podiel viny na vojne na Ukrajine
Zmluva Nový ŠTART stanovuje limity na strategické jadrové zbrane a ich nosiče. Podpísali ju americký prezident Barack Obama a jeho ruský náprotivok Dmitrij Medvedev v roku 2010 v Prahe. Platnosť zmluvy sa má po predĺžení v roku 2021 skončiť 5. februára budúceho roka. Putin v septembri povedal, že Rusko je pripravené ju opäť o rok predĺžiť. Biely dom uviedol, že o ruskom návrhu zvažuje.