Nad vojenskými objektmi v Česku lietajú cudzie drony, potvrdila armáda

Hovorkyňa Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Zdeňka Sobarňa Košvancová odmietla špecifikovať, nad ktorými objektmi armáda drony zaznamenala, keďže ide podľa nej o utajovanú informáciu. Dodala, že česká armáda priebežne o hrozbách komunikuje s aliančnými partnermi, avšak aj tieto informácie sú v utajovanom režime.
AČR je podľa jej slov pripravená drony detegovať, identifikovať a zneškodniť, a to buď elektricko-magnetickým rušením alebo kinetickou silou. „S voľbou formy nasadenia sily súvisia aj možné riziká vedľajších škôd,“ spresnila hovorkyňa a podotkla, že podmienky nasadenia armády na území ČR sú definované zákonmi.Čítajte viac Moskva chce, aby Európu pohltil strach. Drony? Bol to ruský štátny teror, tvrdí poľský europoslanec
Proti dronom na českom území má podľa hovorkyne ministerstva vnútra Hany Malej oprávnenie zasahovať okrem armády aj polícia a vojenská polícia.Čítajte viac Nemci sa chcú chrániť pred Rusmi. Z pivníc si stavajú bunkre
Incidenty s neznámymi dronmi nad objektmi kritickej infraštruktúry sa v uplynulých týždňoch vyskytli napríklad v Nemecku, Dánsku, Belgicku či Nórsku. Zatiaľ nie je jasné, kto je za prelety dronov zodpovedný. Niektoré krajiny vyjadrili obavy, že za tým môže byť Rusko.Čítajte viac Čím Slovensko chráni nebo? Ochranu pred dronmi máme, podľa Kaliňáka je problémová. Armáda hovorí iné
K článku servera Echo24.cz sa neskôr armáda vyjadrila na sociálnej sieti X. Podotkla, že typy dronov, aké boli zaznamenané napríklad v Nemecku, v ČR neeviduje. „V poslednej dobe skutočne zaznamenávame nárast incidentov spojených s dronmi, ktoré však pramenia z neznalosti platnej legislatívy ohľadom ich prevádzky alebo z neodbornej manipulácie zo strany amatérskych operátorov. Tieto prípade sú kvalifikované ako bežné priestupky,“ dodala k situácii AČR.