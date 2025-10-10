Pravda Správy Svet Nad vojenskými objektmi v Česku lietajú cudzie drony, potvrdila armáda

Nad infraštruktúrou v Česku, predovšetkým však nad vojenskými objektmi, lietajú cudzie drony. Potvrdila to česká armáda s tým, že je pripravená ich zachytiť a zneškodniť. V piatok to uviedol server Echo24.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

10.10.2025 16:15
Hovorkyňa Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Zdeňka Sobarňa Košvancová odmietla špecifikovať, nad ktorými objektmi armáda drony zaznamenala, keďže ide podľa nej o utajovanú informáciu. Dodala, že česká armáda priebežne o hrozbách komunikuje s aliančnými partnermi, avšak aj tieto informácie sú v utajovanom režime.

AČR je podľa jej slov pripravená drony detegovať, identifikovať a zneškodniť, a to buď elektricko-magnetickým rušením alebo kinetickou silou. „S voľbou formy nasadenia sily súvisia aj možné riziká vedľajších škôd,“ spresnila hovorkyňa a podotkla, že podmienky nasadenia armády na území ČR sú definované zákonmi.

Proti dronom na českom území má podľa hovorkyne ministerstva vnútra Hany Malej oprávnenie zasahovať okrem armády aj polícia a vojenská polícia.

Incidenty s neznámymi dronmi nad objektmi kritickej infraštruktúry sa v uplynulých týždňoch vyskytli napríklad v Nemecku, Dánsku, Belgicku či Nórsku. Zatiaľ nie je jasné, kto je za prelety dronov zodpovedný. Niektoré krajiny vyjadrili obavy, že za tým môže byť Rusko.

K článku servera Echo24.cz sa neskôr armáda vyjadrila na sociálnej sieti X. Podotkla, že typy dronov, aké boli zaznamenané napríklad v Nemecku, v ČR neeviduje. „V poslednej dobe skutočne zaznamenávame nárast incidentov spojených s dronmi, ktoré však pramenia z neznalosti platnej legislatívy ohľadom ich prevádzky alebo z neodbornej manipulácie zo strany amatérskych operátorov. Tieto prípade sú kvalifikované ako bežné priestupky,“ dodala k situácii AČR.

