Adoptívna dcéra nemeckú starostku pred pobodaním trýznila v pivnici

Stalzerová bola zvolená za primátorku mesta Herdecke v Severnom Porýní-Vestfálsku, ktoré má 22.000 obyvateľov, len na konci septembra. Funkcie by sa mala ujať 1. novembra. Či jej to umožní zdravotný stav, zatiaľ nie je jasné. V utorok Nemeckom otriasla správa, že bola politička pobodaná a je v ohrození života. Pôvodne sa predpokladalo, že by útok mohol súvisieť s jej politickou činnosťou. Čoskoro sa však ukázalo, že išlo o konflikt v rodine.
Polícia v stredu na tlačovej konferencii uviedla, že 57-ročná komunálna politička už je v stabilizovanom stave a že pri výsluchu uviedla, že ju pobodala jej 17-ročná adoptívna dcéra. Okrem nej policajti zadržali aj 15-ročného adoptívneho syna Stalzerovej. Na mieste činu boli podľa vedúcej zásahu nájdené dva nože. Prípad prokuratúra zatiaľ kvalifikovala ako nebezpečné ublíženie na zdraví.
Podľa zdrojov agentúry DPA a bulvárneho denníka Bild 17-ročné dievča svoju matku v stredu pred pobodaním a privolaním záchranárov dlhší čas trýznilo v pivnici ich domu. So sprejom a zapaľovačom v ruke sa matke okrem iného vyhrážala, že jej zapáli vlasy a oblečenie. Z domu bolo podľa svedkov počuť v stredu hlasnú hádku. Pred príchodom záchranárov podľa agentúry DPA niekto odstránil v dome stopy krvi. Do telefónu podľa polície 17-ročné dievča tvrdilo, že sa jej matka stala obeťou lúpežného prepadnutia.
Nejasný zostáva motív činu. Podľa polície mali obe deti Stalzerovej z minulosti u polície záznam. Médiá v utorok písali o prípade domáceho násilia.
Aj keď nakoniec podľa všetkého nesúvisí s politikou, vyvolal prípad spomienky na vraždu vysokopostaveného úradníka miestnej správy a člena Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Waltera Lübckeho v roku 2019. Pravicový radikál Stephan Ernst ho vtedy napadol pred jeho domom vo Wolfhagene v spolkovej krajine Hesensko. Lübcke podporoval ústretovú migračnú politiku vtedajšej kancelárky Angely Merkelovej. Ernst dostal za jeho vraždu trest doživotného väzenia. Už v roku 2015 napadol v predvolebnej kampani pravicový extrémista kandidátku na primátorku Kolína nad Rýnom Henriette Rekerovú. Politička utrpela vážne zranenia, deň po útoku bola do funkcie zvolená. Zo zranení sa Rekerová plne zotavila. Po desiatich rokoch tento rok na čele kolínskej radnice skončí.