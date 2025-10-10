Pravda Správy Svet Von der Leyenová zatiaľ nesuspenduje maďarského komisára po obvineniach zo špionáže

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová bude hovoriť o obvineniach z maďarskej špionáže s eurokomisárom Olivérom Várhelyim, v tejto fáze však vylúčila jeho suspendovanie. Informoval o tom v piatok spravodajský web Politico.eu.

10.10.2025 17:35
„Zatiaľ sú to len tvrdenia,“ uviedla hovorkyňa EK Paula Pinhová pre Politico po otázke, či bude maďarský komisár suspendovaný, kým bude eurokomisia záležitosť vyšetrovať.

EK vo štvrtok oznámila, že preskúma správy, podľa ktorých vláda premiéra Viktora Orbána nasadila v Bruseli spravodajských agentov na získavanie informácií o inštitúciách Európskej únie a získať pre spoluprácu predstaviteľa EÚ.

Podľa spoločnej investigatívy nemeckého týždenníka Der Spiegel, belgického denníka De Tijd a maďarského investigatívneho centra Direkt36 sa maďarskí agenti pod diplomatickým krytím pokúsili infiltrovať do inštitúcií EÚ v čase, keď Várhelyi pôsobil ako veľvyslanec Maďarska pri Únii.

Pinhová uviedla, že Komisia berie tieto obvinenia veľmi vážne vzhľadom na možné dôsledky pre bezpečnosť a integritu aktivít EÚ. Potvrdila, že von der Leyenová chce o tejto veci hovoriť priamo s Várhelyim „pri najbližšej príležitosti“.

„Sme odhodlaní chrániť našich pracovníkov, naše informácie a naše siete proti akémukoľvek pokusu nelegálne zhromažďovať informácie,“ dodala hovorkyňa.

