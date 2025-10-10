Otec sa po troch rokoch vrátil zo zajatia, malého syna zabil dron. Vo vojne proti Ukrajine zomierajú aj deti

Makar Doroš zahynul v noci z 9. na 10. októbra. O život ho pripravil ruský vzdušných útok. „Chlapec mal sedem rokov. Ešte len robil prvé krôčiky v škole," zdôraznilo vedenie školy vo svojej kondolencii.
Rusi zasiahli rodinný dom, v ktorom Makar býval s rodičmi a so súrodencami.„Prišla sanitka, chlapčeka vyniesli von, takmer mŕtveho bez tepu srdca," citoval server Obozrevateľ susedu rodiny. „Lekári bojovali až do konca, aby dieťaťu zachránili život, ale Makar utrpel príliš vážne zranenia. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine a priateľom," napísal na sociálnej sieti Telegram šéf Záporožskej oblasti Ivan Fydorov.
Údery ruských dronov s výbušninami sa v noci zo štvrtka na piatok zamerali na energetickú infraštruktúru v Záporoží a jeho blízkom okolí. Jedno z bezpilotných lietadiel trafilo rodinný dom, pod jeho troskami zostal Makar. Rodina v ňom bývala od jari tohto roku. Manželia kúpili dom zrejme hneď po vytúženom návrate Makarovho otca domov. Odkiaľ prišiel nazad za najbližšími? Z ruského zajatia, z ktorého sa dostal na slobodu až po troch rokoch.
Matka zabitého syna robí v nemocnici ako zdravotná sestra. Svitlana Dorošová povedala pre server Suspiľno, že bola po práci unavená, išla preto skoro spať, sirény, ktoré oznamovali vzdušný poplach, nepočula. Makar už spal, keď si líhala do postele, rovnako jedna z dvoch dcér a tretia ešte s mobilom v ruke surfovala na internete. „Začula som silný úder a pocítila som, že na mňa niečo spadlo," uviedla Dorošová o momente, keď sa zrazu prebrala zo silného spánku.Čítajte viac Má sa Putin obávať vylepšeného ukrajinského boha morí? Medzi Neptunom a Orešnikom je rozdiel ako medzi bicyklom a mercedesom, rypol si ruský plukovník
Matka troch detí vyskočila z postele, obe dcéry (našťastie) našla živé. Makar zomrel krátko po prevezení do nemocnice. „Dom sme kúpili neďaleko školy, aby to mal do nej blízko," smutne poznamenala Dorošová pre Suspiľno. A jej manžel, vojnový veterán, ktorý si vytrpel tri roky v zajatí? Bol ťažko zranený, po útoku ruského dronu na ich dom sa nachádza vo vážnom stave v nemocnici.