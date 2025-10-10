Laureátka Nobelovej ceny za mier Machadová venovala ocenenie trpiacemu ľudu Venezuely aj Trumpovi

Globálne uznanie za boj proti diktatúre
Nórsky Nobelov výbor udelil cenu mieru za rok 2025 Machadovej, čím ocenil jej „neúnavnú prácu pri presadzovaní demokratických práv pre občanov Venezuely a jej bojom za dosiahnutie spravodlivého a mierového prechodu od diktatúry k demokracii“. Političku označil za jeden z najvýnimočnejších príkladov občianskej odvahy v Latinskej Amerike.
Samotná 58-ročná Machadová, prvá Venezuelčanka s týmto ocenením, priznala, že cenu nečakala. Vyhlásila, že je to uznanie boja všetkých Venezuelčanov a povzbudenie k dokončeniu ich úlohy, ktorou je dosiahnutie slobody a demokracie.
V tejto súvislosti sa priamo odvolala na podporu Washingtonu. „Sme na prahu víťazstva a dnes, viac než kedykoľvek predtým, počítame s (americkým) prezidentom (Donaldom) Trumpom, ľuďmi Spojených štátov, národmi Latinskej Ameriky a demokratickými krajinami sveta ako s našimi hlavnými spojencami na dosiahnutie slobody a demokracie,“ uviedla laureátka na platforme X a cenu venovala „trpiacemu ľudu Venezuely a prezidentovi Trumpovi za jeho rozhodnú podporu nášho úsilia“.
Ocenili ju Macron, Guterres aj nemecká vláda
Udelenie ceny opozičnej líderke, ktorá viedla protesty po sporných prezidentských voľbách v minulom roku, bolo svetovými lídrami prijaté ako ocenenie globálneho boja za demokraciu.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová blahoželala Machadovej na X so slovami, že „toto ocenenie vzdáva hold vašej odvahe a presvedčeniu, a tiež každému hlasu, ktorý odmieta byť umlčaný, vo Venezuele aj inde vo svete“. Podobne reagoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý ocenil jej pevné úsilie v boji za slobodu a demokraciu: „V čase, keď je sloboda čoraz viac ohrozená, je María Corina Machadová brilantným stelesnením nádeje všetkých ľudí.“
Generálny tajomník OSN António Guterres označil Machadovú za bojovníčku za demokraciu, pričom dodal, že ocenenie je poctou „všetkým, ktorí sa kdekoľvek na svete zasadzujú o ochranu občianskych a politických práv". Nemecká vláda vo svojom vyhlásení ocenila Machadovej dlhodobé úsilie o demokraciu, právny štát a dodržiavanie ľudských práv, a Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva uviedol, že cena „odráža snahu venezuelského ľudu o slobodné a férové voľby".
Nevôľa z Washingtonu a Moskvy
Kontroverzná reakcia prišla najmä z Washingtonu, keďže cenu nezískal americký prezident Donald Trump, ktorý sa svojou túžbou po tomto ocenení v uplynulých mesiacoch netajil. Trump tvrdil, že si cenu zaslúži za ukončenie siedmich ozbrojených konfliktov za trištvrte roka, a minulý týždeň povedal, že jej neudelenie bude považovať za urážku Spojených štátov.
Biely dom rozhodnutie Nórskeho Nobelovho výboru priamo kritizoval. Hovorca Steven Cheung v príspevku na X napísal, že výbor „ukázal, že dáva prednosť politike pred mierom.“ Dodal, že „prezident Trump bude naďalej uzatvárať mierové dohody, ukončovať vojny a zachraňovať životy. Má srdce humanistu a nikdy nebude nikto, kto by dokázal hory prenášať silou svojej vôle tak ako on“.
S týmto postojom sa stotožnilo aj izraelské fórum, ktoré združuje rodiny rukojemníkov unesených do Pásma Gazy. Fórum vo vyhlásení uviedlo, že „hoci Nobelov výbor vybral iného laureáta, pravda je jasná a nemožno o nej pochybovať: žiadny líder ani organizácia neurobili pre mier vo svete viac ako americký prezident Donald Trump". Organizácia pripomenula, že výbor rozhodol ešte pred oznámením dohody o prímerí v Gaze, ktorá bola vypracovaná na základe Trumpovho plánu.
Kritika prišla aj z Ruska. Prezident Vladimir Putin tvrdí, že Nobelovu cenu za mier získali v minulosti ľudia, ktorí pre mier neurobili nič, čím sa podkopala dôveryhodnosť ocenenia. Putin v tejto súvislosti pochválil Trumpa, že „úprimne usiluje“ vyriešiť ukrajinský konflikt a robí veľa na riešenie zložitých dlhodobých kríz. Poradca Kremľa Jurij Ušakov už skôr uviedol, že Rusko by Trumpovu kandidatúru podporilo.
Trump je dlhoročným kritikom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého vládu opozícia aj USA obvinili zo zmanipulovania výsledkov volieb. Odborníci však považujú niektoré Trumpove tvrdenia o ukončení ozbrojených konfliktov za sporné, najmä v prípadoch, kde boje pokračovali aj po jeho údajnej intervencii.