Macron znovu vymenoval Lecornua za premiéra Francúzska

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok opäť vymenoval ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra, oznámil Elyzejský palác. Došlo k tomu iba štyri dni po tom, čo Lecornu podal demisiu, informuje agentúra AFP.

10.10.2025 22:25 , aktualizované: 22:50
Lecornu, macron Foto:
Francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu (vpravo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa rozprávajú na konci prejavu prezidenta k armádnym vodcom v Paríži v nedeľu 13. júla 2025, v predvečer každoročného sprievodu ku Dňu dobytia Bastily vo francúzskom hlavnom meste.
„Prezident republiky vymenoval pána Sébastiena Lecornua za premiéra a poveril ho zostavením vlády,“ upresnila prezidentská kancelária vo vyhlásení. Lecornu prijal opätovné vymenovanie a do pondelka polnoci bude jeho úlohou predložiť parlamentu rozpočet.

„Prijímam – z povinnosti – úlohu, ktorú mi zveril prezident republiky, aby som urobil všetko, čo je v mojich silách, a zabezpečil pre Francúzsko rozpočet do konca roka a tiež riešil otázky každodenného života našich spoluobčanov,“ napísal Lecornu na platforme X. „Musíme skoncovať s touto politickou krízou, ktorá rozčuľuje francúzsky ľud, a s touto nestabilitou, ktorá poškodzuje imidž Francúzska a jeho záujmy,“ zdôraznil premiér.

Lecornu bol do funkcie po prvý raz vymenovaný 9. septembra. V pondelok 6. októbra však podal demisiu spolu s celou vládou, a to len niekoľko hodín po oznámení nového zloženia kabinetu. Jeho vláda sa tak stala najkratšie trvajúcou v modernej histórii Francúzska.

Agentúra Reuters píše, že Macronove rozhodnutie môže vyvolať hnev u politických rivalov, ktorí za najlepšie východisko z politickej krízy považujú vyhlásenie predčasných volieb či prezidentovu rezignáciu.

