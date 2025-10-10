Holandský krajne pravicový líder Wilders pozastavil kampaň, mal byť cieľom atentátu

Holandský líder o hrozbe informoval prostredníctvom sociálnej siete X s tým, že bol v kontakte so spravodajskou agentúrou NCTV. „NCTV nepredpokladá žiadnu ‚zvyškovú hrozbu‘, ale mám zlý pocit, a preto nateraz pozastavujem všetky svoje volebné aktivity,“ napísal Wilders, ktorý je dlhodobo terčom extrémistov a žije s nepretržitou ochranou. Už predtým v piatok zrušil svoju účasť na volebnej debate s ďalšími politickými lídrami.
Podozrenie súvisí so štvrtkovým zadržaním troch osôb v Antverpách, ktoré belgické úrady podozrievajú z džihádistického sprisahania. Domová prehliadka štyroch objektov prebehla aj v rezidencii len niekoľko sto metrov od domu premiéra Barta De Wevera.
Federálna prokurátorka Ann Fransenová uviedla, že pri prehliadke domu jedného podozrivého sa našlo improvizované, potenciálne výbušné zariadenie, zatiaľ nefunkčné, a vrecko s kovovými peletami. V dome druhého podozrivého polícia objavila 3D tlačiareň, „o ktorej sa predpokladá, že bola určená na výrobu komponentov potrebných pri vykonaní útoku“. Jednu osobu neskôr prepustili, ďalších dvoch pravdepodobne obvinia.
Prokuratúra neuviedla mená politikov, ktorí mali byť terčom. Médiá špekulovali o premiérovi Bartovi De Weverovi. Wilders však na sieti X uviedol, že na zozname cieľov je okrem neho a De Wevera aj jeho nástupca na poste starostu Antverp, Els van Doesburg. Všetci traja sú pravicoví politici.
Predčasné parlamentné voľby v Holandsku sú naplánované na 29. októbra. Wildersova Strana slobody (PVV), ktorá viedla v predvolebných prieskumoch, vyhlásenie volieb vyprovokovala odchodom z vládnucej koalície pre spor o obmedzenie migrácie.