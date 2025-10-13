Zelenskyj by rád zvýšil platy vojakov. Vláda však na ne vyčlenila menej peňazí ako v tomto roku

Lepšie odmeňovanie podporujú nielen politici, ale aj bežní občania. Treba však poznamenať, že petícia, pod ktorú jej iniciátori začali zbierať podpisy v marci tohto roku, nenašla výraznú podporu. Do polovice júna, keď ju ľudia mohli podporiť, mala iba polovicu z požadovaného počtu signatárov, aby sa ňou vláda zaoberala: bolo ich iba necelých 12400. Ktovie, Ukrajincov možno odradilo to, že návrh počítal so zvýšením hodinovej mzdy 29 hrivien až na100 hrivien. Pre spresnenie: dotklo by sa to všetkých vojakov v tom zmysle, že by ich základný plat stúpol viac ako trojnásobne.
Ako by mala vyzerať valorizácia z pohľadu politikov na rozdiel od očakávaní obsiahnutých v petícii? Poslanec Bohdan Kicak zdôraznil, že by považoval za spravodlivé, keby sa základný plat vojaka zvýšil o 10-tisíc hrivien (240 eur). V ukrajinskej armáde slúži približne 800-tisíc mužov a žien. „Na valorizáciu by bolo potrebných 8 miliárd hrivien mesačne. Technicky je to ťažké realizovať," upozornil podľa serveru TSN. Kicak objasnil, že aj keby štát ušetril peniaze na svojich rôznych programoch, ročne by získal maximálne len 20 až 30 miliárd hrivien namiesto potrebných zhruba 100 miliárd.
Poslanec Ruslan Horbenko pred dvomi mesiacmi hovoril o tom, že poddôstojníci v tyle by mali zarábať o 50-tisíc hrivien viac. Dostali by sa na úroveň okolo 70-tisíc hrivien mesačne (bezmála 1700 eur). Horbenko dal najavo, že keď sa Ukrajina chce stať členským štátom Severoatlantickej aliancie, musí sa prispôsobiť aj platovým pomerom: „Viem, ako sú platení vojaci v NATO, ktorí nie sú zapojení do bojov. Ak sa nemýlim, zarábajú minimálne 2300 eur mesačne," povedal v televíznej relácii Večer.
Sú výroky obidvoch poslancov blízko k dosiahnuteľnej skutočnosti? Skôr nie. Alebo takmer určite nie, keď si všimneme, čo povedal poslanec Jaroslav Železňak. V rozhovore pre televíznu stanicu 5. kanál poukázal na to, že vláda v budúcoročnom rozpočte vyčlenila na platy vojakov približne o 280 miliárd hrivien menej v porovnaní s týmto rokom. Dôsledky nepríjemnej reality opísal takto: „Jedinou skupinou ľudí, ktorým sa za ostatné roky nezvýšila mzda, sú vojaci. Znamená to, že naďalej budú dostávať 20-tisíc hrivien mesačne."
V Kyjeve sa snažia znížiť budúcoročný deficit prostredníctvom rokovaní so zahraničnými partnermi. Ich finančnú pomoc však nemôžu využívať na platy pre príslušníkov ozbrojených síl. Štátu vznikol už v tomto roku veľký problém, keď sa nedávno ukázalo, že v rozpočte chýba 300 miliárd hrivien na mzdy vojakov do decembra 2025. Vláda preto musela vypracovať návrh úpravy tohtoročného rozpočtu za cenu ďalšieho zvýšeného schodku verejných financií.
Mzdy v ukrajinskej armáde pritom predstavujú obrovskú položku v jej výdavkoch: je to až okolo 45 percent. Prezident Volodymyr Zelenskyj dal najavo, že sa spolieha na ústretovosť spojencov Ukrajiny: „Náš rozpočet nebude stačiť na pokrytie počtu vojakov potrebných na zaistenie bezpečnosti štátu. Otázka dodatočného financovania ich platov sa v súčasnosti nastoľuje a naši európski partneri ju už chápu," citovala ho agentúra UNIAN. Nateraz ešte nie je známe, ako by sa mohol tento zásadný problém konkrétne vyriešiť.