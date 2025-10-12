Hamas dokončil prípravy na odovzdanie živých rukojemníkov. Netanjahu vyzdvihuje „obrovské víťazstvá“

Medzi prepustenými majú podľa požiadaviek Hamasu byť okrem iných Marván Barghútí, ktorý je príslušníkom hnutia Fatah, ktoré stojí v opozícii voči Hamasu, šéf Ľudového frontu pre oslobodenie Palestíny (PFLP) Ahmad Saadat či príslušníci Hamásu z okupovaného Západného brehu Ibráhím Hámid a Abbás Sajjid.
Server The Times of Israel dnes napísal, že izraelská vláda informovala rodiny rukojemníkov, že prepustenie sa očakáva v pondelok medzi 4.00 h a 6.00 h miestneho času, teda 3.00 h až 5.00 h SELČ. V Pásme Gazy je v súčasnosti 48 rukojemníkov, z ktorých 20 je stále nažive. Živých rukojemníkov Hamas a jeho spojenci odovzdajú zástupcom Červeného kríža, ktorí ich prevezú na stanovište izraelskej armády vo vnútri Pásma Gazy, odkiaľ ich neskôr armáda prepraví na územie Izraela.
Potom, ako budú rukojemníkov prepustení, prepustia Izrael palestínskych väzňov. Podľa skorších informácií ide o 250 doživotne odsúdených Palestínčanov a 1700 Palestínčanov zatknutých od začiatku vojny. Následne by mal Izrael získať telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Po zvyškoch tých, ktoré sa nepodarí včas vrátiť, bude v Pásme Gazy pátrať medzinárodný tím.
Identifikácia tiel izraelských rukojemníkov môže trvať niekoľko hodín až dní
Izraelský Národný inštitút súdneho lekárstva v Tel Avive sa pripravuje na identifikáciu tiel mŕtvych rukojemníkov pomocou pokročilých technológií, odtlačkov prstov, porovnávania zubov a extrakcie DNA. Inštitút vo svojom vyhlásení uviedol, že tento proces môže trvať niekoľko hodín až dní. Informoval o tom v nedeľu spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
„Chceme pochopiť, čo sa stalo s rukojemníkmi pred ich smrťou,“ uviedol riaditeľ centra Chen Kugel s tým, že cieľom je poskytnúť rodinám komplexné informácie.
Po dokončení identifikácie a potvrdení totožnosti budú všetky zistenia odovzdané oficiálnym orgánom ministerstva zdravotníctva a obrany. Pozostalé rodiny budú informované osobne.
Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy inštitút, známy aj ako centrum Abu Kabir, identifikoval pozostatky 55 rukojemníkov, ktorí boli držaní v palestínskom zajatí a neskôr prevezení do Izraela na pochovanie.
V rámci súčasnej dohody medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas by malo byť v pondelok do Izraela vrátených až 28 tiel rukojemníkov. Nie všetky pozostatky však bolo alebo je možné v Pásme Gazy ľahko nájsť, ich lokalizácia môže trvať aj niekoľko dní.
Niekoľko izraelských médií v nedeľu bez uvedenia zdrojov informovalo, že úrady už upozornili rodiny niektorých mŕtvych rukojemníkov, že telá ich blízkych nemusia byť vrátené v pondelok alebo v prvej fáze mierového plánu.
Netanjahu vyzdvihuje „obrovské víťazstvá“ Izraela, ale varuje pred nepriateľmi
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael dosiahol za dva roky vojny s palestínskym radikálnym hnutím Hamas veľké víťazstvá na viacerých frontoch, no upozornil, že boj sa ešte neskončil. Informovala o tom agentúra AFP.
Vo svojom príhovore k národu pred očakávaným návratom izraelských rukojemníkov z Pásma Gazy a mierovým summitom v Egypte Netanjahu uviedol: „Spoločne sme dosiahli obrovské víťazstvá, ktoré ohromili celý svet. Ale zároveň musím povedať, že boj sa ešte neskončil. Pred nami sú ešte veľmi veľké bezpečnostné výzvy. Niektorí naši nepriatelia sa snažia získať späť svoju silu a zaútočiť na nás znova.“ Ubezpečil, že Izrael už teraz prijíma potrebné opatrenia a aktívne rieši vznikajúce hrozby.
Očakávaný návrat rukojemníkov zadržiavaných Hamasom od 7. októbra 2023 bude podľa Netanjahua „historickou udalosťou“ spájajúcou smútok a radosť. Premiér však zároveň vyjadril nádej, že táto udalosť spojí rozdelenú izraelskú spoločnosť.
Netanjahuovo vyhlásenie prichádza v čase, keď Izrael pokračuje v prípravách na výmenu väzňov a rukojemníkov prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža a hodnotí výsledky dvojročného vojenského tlaku Izraela na Hamas na viacerých frontoch.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v nedeľu podvečer vo svojom videopríhovore vyhlásil, že izraelská armáda dosiahla víťazstvo nad Hamasom vďaka kombinácii vojenského tlaku a diplomatických krokov.
„S návratom rukojemníkov sa plní jeden z hlavných cieľov vojenskej operácie. Izrael je stále uprostred viacfrontovej vojny a naše kroky formujú Blízky východ a bezpečnostnú stratégiu na nasledujúce roky. Pred nami stoja ďalšie výzvy, preto budeme naďalej v strehu, aby sme zabezpečili ochranu našich občanov a štátu,“ upozornil Zamir.