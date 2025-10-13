Všetci žijúci izraelskí rukojemníci sa po 738 dňoch vrátili do vlasti. Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončila

Izrael potvrdil, že výmenou za rukojemníkov prepustil 1968 palestínskych väzňov
Izrael v pondelok v rámci dohody o prímerí s palestínskym radikálnym hnutím Hamas prepustil 1968 palestínskych väzňov. Výmenou za to Hamas pustil na slobodu posledných 20 živých izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske komandá zavliekli do Pásma Gazy po útoku na juh Izraela 7. októbra 2023. Neskôr Hamas odovzdal aj telá dvoch mŕtvych rukojemníkov. S odvolaním sa na oficiálne stanovisko izraelskej väzenskej správy o tom v pondelok informovala agentúra AFP, píše TASR
Palestínski väzni z vojenskej väznice Ofer na okupovanom Západnom brehu Jordánu boli po ukončení všetkých administratívnych procedúr rozvezení na rôzne miesta na tomto území a do východného Jeruzalema, ktorý je anektovaný Izraelom. Z väznice Kciot na juhu Izraela boli prepúšťaní palestínski väzni prevezení cez priechod Kerem Šalom do Pásma Gazy.
Väzenská správa potvrdila, že medzi prepustenými bolo 250 Palestínčanov zadržaných z „bezpečnostných dôvodov“ vrátane mnohých odsúdených za teroristické útoky proti Izraelu a viac než 1700 Palestínčanov zadržaných v Pásme Gazy po vypuknutí vojny.
Hamas po prvých dvoch odovzdal ostatky aj ďalších dvoch mŕtvych rukojemníkov
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok odovzdalo predstaviteľom medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) ostatky ďalších dvoch izraelských rukojemníkov, oznámil predstaviteľ podieľajúci sa na tejto operácii. Hamas tak v pondelok odovzdal ostatky celkovo štyroch mŕtvych rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.
Militantná skupina v pondelok avizovala, že Izraelu vydá telá štyroch mŕtvych rukojemníkov. V rámci dohody o prímerí s Izraelom mal Hamas odovzdať ostatky 28 rukojemníkov. Hamas tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá. Hamas je podľa izraelskej armády „povinný dodržať dohodu a vynaložiť potrebné úsilie na odovzdanie všetkých padlých“.
Podľa mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa bol Hamas povinný prepustiť všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie, objasňuje Sky News.
Pozostatky 28 mŕtvych rukojemníkov by malo militantné hnutie podľa viacerých izraelských médií odovzdať v pondelok popoludní. V rovnaký deň sa v egyptskom meste Šarm aš-Šajch uskutoční i mierový summit o Pásme Gazy, ktorému predsedajú americký prezident Donald Trump a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí.
Hamas v dvoch vlnách prepustil Matana Angresta, bratov Galiho a Ziva Bermanovcov, Alona Ohela, Eitana Mora, Guya Gilboa-Dallala, Omriho Mirana, Elkanu Bochbota, Roma Braslavského, Nimroda Cohena, Ariela Cunia, Davida Cunia, Evyatara Davida, Maxima Herkina, Eitana Horna, Segeva Kalfona, Bara Kupersteina, Yosefa Chaima Ohanu, Avinatana Ora a Matana Zangaukera.
Autobusy s väznenými Palestínčanmi dorazili na Západný breh Jordánu
Prvé autobusy s desiatkami Palestínčanov väznených v Izraeli v pondelok krátko pred poludním začali prichádzať do mesta Ramalláh na Západnom brehu Jordánu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Na záberoch z Ramalláhu vidieť masy ľudí skandujúce rôzne náboženské pokriky, kým prepustení väzni vystupujú z autobusov. Podľa agentúry Reuters dorazili prvé autobusy už aj do Pásma Gazy.
V rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom by malo byť v pondelok prepustených približne 1700 zadržaných osôb z Gazy a 250 palestínskych väzňov, niektorí z nich odsúdení na doživotie.
Izraelskí vojaci prevezú zajatcov na vojenskú základňu Reim na území Izraela, kde sa okrem absolvovania lekárskeho vyšetrenia stretnú aj so svojimi rodinami. Potom prepustených letecky prepravia do nemocníc.
Autobusy so skupinou palestínskych väzňov prepustených v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyrazili spred väznice Ofer na Západnom brehu Jordánu.
Podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej sleduje Trump živý prenos z výmeny na palube prezidentského lietadla Air Force One počas letu do Izraela, kde sa stretne s premiérom Benjaminom Netanjahuom a vystúpi na pôde izraelského parlamentu.
Netanjahu so svojou manželkou Sarou zanechali prepusteným rukojemníkom ručne písaný odkaz: „V mene celého izraelského národa vás vítame späť! Čakali sme na vás a s radosťou vás vítame“.
Zostávajúcich rukojemníkov by mal Hamas prepustiť v druhej vlne o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ) v meste Chán Júnis na juhu pásma a v iných častiach palestínskej enklávy.Čítajte viac Hamas dokončil prípravy na odovzdanie živých rukojemníkov. Netanjahu vyzdvihuje „obrovské víťazstvá“
Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončila
Americký prezident Donald Trump v pondelok počas stretnutia s novinármi v izraelskom parlamente vyhlásil, že vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy sa skončila. Militantné hnutie Hamas podľa neho bude dodržiavať dohodnuté prímerie, informuje TASR podľa správ webu The Times of Israel (TOI) a stanice BBC.
„Je to skvelý deň. Je to úplne nový začiatok a myslím, že nič podobné sa ešte nestalo,“ vyhlásil Trump po tom, čo Hamas počas pondelka odovzdal pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) zvyšných 20 živých rukojemníkov. Tí boli v palestínskej enkláve zadržiavaní viac než dva roky.
„Sme veľmi radi za rukojemníkov… Budú šťastní a čaká ich skvelý život,“ poznamenal Trump. Na otázku, čo sa stane s Hamasom, ak nebude dodržiavať prímerie, odpovedal: „Budú ho dodržiavať.“
V Knesete, izraelskom parlamente, privítal šéfa Bieleho domu jeho predseda Amir Ochana. „Je to pre mňa veľká česť. Skvelý a krásny deň, nový začiatok,“ napísal Trump do knihy návštev Knesetu.Čítajte viac "Trump to opäť dokázal!" Orbán hovorí o obrovskom úspechu. Zúčastní sa na mierovom summite v Egypte
Všetkých 1 966 palestínskych väzňov, ktorých Izrael prepustí v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom, už v izraelských väzniciach nastúpilo do autobusov. Agentúru Reuters o tom informoval predstaviteľ oboznámený s priebehom operácie.
Z takmer 2-tisíc väzňov bude údajne 250 prepustených na Západnom brehu, v Jeruzaleme alebo budú prevezení do zahraničia. Zvyšných 1 716 bude vraj prepustených v Násirovej nemocnici v Pásme Gazy.