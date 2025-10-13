Pravda Správy Svet Zelení mužíčkovia na hranici s Estónskom. Rusko vstúpilo do „Fázy nula“ vojny s NATO, tvrdí ISW

Rusko podľa analytikov z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) vstúpilo do nového štádia príprav na potenciálny konflikt s NATO, ktoré označuje ako „Fáza nula“. Tento pojem označuje fázu formovania informačno-psychologických podmienok pred otvorenými bojovými akciami.

13.10.2025 11:20
debata (136)
ISW uviedol, že ide o prvý zaznamenaný prípad, keď sa tzv. „zelení mužíčkovia“ objavili v blízkosti členského štátu NATO. Incident podľa analytikov signalizuje novú úroveň príprav Ruska na možnú konfrontáciu so Severoatlantickou alianciou.

K udalosti došlo 10. októbra, keď estónske úrady dočasne uzavreli časť cesty prechádzajúcej cez ruské územie v oblasti medzi mestami Värska a Saatse. Dôvodom bolo, že estónski pohraničníci spozorovali skupinu siedmich ozbrojených ruských vojakov bez označení.

„Estónske úrady uzavreli takmer kilometrový úsek cesty z bezpečnostných dôvodov po tom, ako 10. októbra zaznamenali sedem ozbrojených ruských vojakov pri ruskom úseku cesty,“ uviedol Meelis Saarepuu, šéf južného prefektu estónskej polície a pohraničnej stráže. Dodal, že podľa uniforiem nešlo o ruských pohraničníkov.

Na otázky estónskej strany ruskí pohraničníci odpovedali, že prítomnosť ozbrojených mužov v oblasti je súčasťou „rutinných opatrení“.

Minister zahraničných vecí Estónska Margus Tsahkna 12. októbra uviedol, že „ruské sily pôsobia o niečo rozhodnejšie a viditeľnejšie ako predtým“, avšak podľa neho sú správy o zvyšovaní napätia na hranici prehnané. Zároveň oznámil, že Estónsko plánuje cestu úplne vyradiť z používania, keďže alternatívne trasy obchádzajúce ruské územie už existujú alebo sa budujú.

Pojem „zelení mužíčkovia“ označuje ruských vojakov v neoznačených uniformách, ktorí sa objavili bez oficiálnych insígnií či štátnych symbolov — prvýkrát boli takto známi počas anexie Krymu v roku 2014, keď Moskva popierala ich príslušnosť k ruskej armáde.

Incident sa odohral na pozadí nedávnych narušení estónskeho vzdušného priestoru ruskými vojenskými lietadlami, ktoré boli zaznamenané 7. a 19. septembra.

Podľa ISW Rusko v rámci „Fázy nula“ zintenzívňuje skryté aj otvorené útoky proti Európe. Tento počiatočný stupeň konfliktu zahŕňa šírenie propagandy a dezinformácií na ospravedlnenie budúcich krokov, ovplyvňovanie verejnej mienky, kybernetické útoky, ekonomický tlak a destabilizáciu politických systémov.

Analytici pripomínajú, že rovnakú stratégiu Moskva použila pred inváziou na Ukrajinu v rokoch 2014 a 2022 – vtedy využívala naratívy o „údajnom prenasledovaní ruskojazyčných obyvateľov“, kybernetické útoky a podporu vnútropolitickej nestability v cieľových krajinách.

Podľa ISW je súčasné dianie pri estónskej hranici jasným signálom, že Rusko už aktívne pripravuje informačné a psychologické zázemie pre možný budúci konflikt s NATO.

