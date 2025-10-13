Bratia v zbrani: Nemci za Merkelovej trénovali Putinových vojakov, ako viesť vojnu. Potom prišla anexia Krymu

Ako napísal nemecký týždenník Der Spiegel v článku s názvom „Ako sa Nemci a Rusi stali bratmi v zbrani“, nemeckí vojaci školili ruských vojakov vo výcvikovom priestore Altmark severne od Magdeburgu, kde sa učili, „ako efektívne viesť vojnu“.
Podľa Der Spiegelu ide o výcvikové centrum, ktoré sa považuje za „vojenský klenot“. Po stiahnutí sovietskych vojsk z bývalej NDR tu Bundeswehr v 90. rokoch vybudoval špeciálny simulačný systém vojenských operácií. Centrum prevádzkovala spoločnosť Rheinmetall – namiesto ostrej munície sa používali lasery a výsledky cvičení sa v reálnom čase digitálne vyhodnocovali.
Ruskí generáli boli podľa Der Spiegelu „ohromení schopnosťami systému“ a snažili sa získať podobné zariadenie. V roku 2011 preto Rusko a Nemecko podpísali kontrakt v hodnote 135 miliónov eur na výstavbu výcvikového centra v Povolží, ktoré malo umožniť výcvik až 30-tisíc vojakov ročne. Plán rátal s ôsmimi takýmito centrami po celom Rusku, pričom Rheinmetall mal dodať lasery, senzory aj pyrotechniku pre simuláciu výbuchov.
Spolupráca sa prehlbovala ako medzi spojencami
Podľa zistení Der Spiegelu sa vojenská spolupráca medzi Berlínom a Moskvou zintenzívnila najmä v rokoch 2009 až 2013. Súčasťou plánov bola aj výměna styčných dôstojníkov – ruský dôstojník mal nastúpiť 1. októbra 2014 na veliteľstvo nemeckej armády v Strausbergu, kým nemecký dôstojník mal pôsobiť v ruskom generálnom štábe. Táto spolupráca by mu umožnila prístup k „interným dokumentom, strategickým diskusiám a výmenám na veliteľskej úrovni“, čo sú podľa Der Spiegelu kroky bežne vyhradené iba spojencom v rámci NATO.Čítajte viac Budú v Nemecku rukovať aj ženy? Merz chce zaviesť povinnú vojenskú službu pre všetkých
Bývalý vojenský atašé v Moskve, generál Josef Niebecker, potvrdil, že vláda vtedy „nariadila úradníkom, aby vyhoveli ruským žiadostiam o spoluprácu pozitívne a implementovali ich, ako len to bude možné“. Vtedajší spolkový minister obrany Thomas de Maizière v roku 2011 chválil intenzitu vzťahov a zdôrazňoval „bezpečnostný záujem Nemecka na dobre vedenej, modernej ruskej armáde“.
Na leto 2013 boli dokonca naplánované spoločné manévre blízko fínskych hraníc, no po odpore niektorých členov NATO Berlín účasť zrušil. Jeden pobaltský dôstojník cvičenie prirovnal k paktu Hitler-Stalin z roku 1939.
Po anexii Krymu sa spolupráca skončila
Po anexii Krymu Nemecko v júni 2014 zrušilo všetky exportné licencie Rheinmetallu pre Rusko. Firma sa najprv snažila brániť argumentom, že „nevyváža zbrane, ale zariadenie“, no súdy jej žalobu o 120 miliónov eur zamietli. Pripravené vybavenie, vrátane 300 laserových modulov, zostalo uskladnené v prístave Bremerhaven.
Hoci z dohody napokon zišlo, Rusko svoje výcvikové stredisko v Povolží otvorilo. V roku 2021 tam prebehlo rozsiahle cvičenie Západ s účasťou 200-tisíc vojakov a samotného prezidenta Vladimira Putina. O použitých technológiách však Der Spiegel uvádza, že zostávajú neznáme.
Dnes nemeckí predstavitelia podľa Der Spiegelu pociťujú úľavu, že projekt sa neuskutočnil. Generál Niebecker to komentoval slovami: „Vďaka Bohu, že sa to nestalo,“ keďže sa obával, že by Nemecko mohlo prispieť k vojenskej prevahe Ruska.Čítajte viac Zelení mužíčkovia na hranici s Estónskom. Rusko vstúpilo do „Fázy nula“ vojny s NATO, tvrdí ISW