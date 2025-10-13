Trump na mierovom summite o Gaze: Dosiahli sme nemožné, ostatné pôjde ľahšie

Trump na tlačovej konferencii povedal, že toto je „deň, o ktorý sa ľudia v celom regióne i na celom svete snažili, dúfali a modlili sa“.
„Dosiahli sme to, čo všetci považovali za nemožné, a konečne máme mier na Blízkom východe,“ vyhlásil a dodal, že teraz začína obnova, ktorá bude podľa jeho slov možno tou najľahšou časťou. „Myslím, že sme už zvládli veľa z toho najhoršieho, pretože ostatné veci už pôjdu ľahšie. Všetci vieme, ako obnovovať, a vieme stavať lepšie ako ktokoľvek na svete,“ povedal. Taktiež poznamenal, že Pásmo Gazy musí byť demilitarizované.
Trump vyjadril vďaku arabským a moslimských krajinám, ktoré podľa jeho slov v tomto úsilí pomohli. V abecednom poradí spomenul štáty, ktorých predstavitelia sú na spomínanom summite.Čítajte viac Trumpovi leží na pleciach vojna. Chce nobelovku za mier? O Izrael a Palestínu sa bude musieť postarať
Na tlačovej konferencii vystúpil aj egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, podľa ktorého spomínaná dohoda „otvára dvere pre novú éru mieru a bezpečnosti na Blízkom východe“. Ukončenie vojny v Gaze by podľa neho malo byť ukončením všetkých vojen v regióne.
Jediným spôsobom, ako naplniť túžby palestínskeho aj izraelského národa po ukončení konfliktu, je podľa Sísího dvojštátne riešenie. „Mier nevytvárajú krajiny a štáty, ale ľudia, ktorí sú presvedčení, že včerajší nepriatelia sú dnešní priatelia,“ vyhlásil. Zároveň oznámil, že Egypt bude hostiť summit o obnove palestínskej enklávy.
Egypt udelí Trumpovi Rad Nílu, najvyššie štátne vyznamenanie. Trump v reakcii povedal, že je hlboko poctený týmto vyznamenaním. „Níl je taký krásny, taký veľkolepý. Je to nádherný titul,“ konštatoval.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vo svojom vystúpení vyzdvihol šéfa Bieleho domu a uviedol, že ho Pakistan znova nominuje na Nobelovu cenu za mier.
Dohoda, ktorú predstavitelia podpísali, je podľa Trumpa komplexná. Stanica CNN uviedla, že na fotografii z podpisu bolo vidno jednu stranu dokumentu, na ktorej stojí niekoľko cieľov a záväzkov vrátane „tolerancie, dôstojnosti a rovnakých príležitostí pre každého človeka“.
USA, Egypt, Katar a Turecko podpísali dokument o prímerí v Pásme Gazy
Americký prezident Donald Trump spoločne s predstaviteľmi Egypta, Turecka a Kataru v pondelok v egyptskom meste Šarm aš-Šajch podpísali dohodu o prímerí v Pásme Gazy.
Ako prvý tento dokument podpísal samotný Trump, následne ho podpísali aj predstavitelia štátov, ktoré boli sprostredkovateľmi rokovaní medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Za Egypt tento dokument podpísal prezident Abdal Fattáh Sísí, za Katar premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání a za Turecko prezident Recep Tayyip Erdogan.
Po podpise Trump uviedol: „Trvalo to 3000 rokov, veríte tomu? Ale vydrží to!“
Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“
Americký prezident Donald Trump v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“. Podľa neho sa tak okrem vojny v pondelok skončila aj „éra teroru a smrti“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a televízie Sky News.
„Po toľkých rokoch nepretržitej vojny a nekonečného nebezpečenstva je dnes obloha pokojná, zbrane mlčia, sirény utíchli a slnko vychádza nad svätou zemou, ktorá je konečne v mieri, zemou a regiónom, ktorý bude, ak Boh dá, žiť v mieri na veky vekov,“ vyhlásil Trump vo svojom prejave.
„Nie je to len koniec vojny, je to koniec éry teroru a smrti a začiatok éry viery a nádeje a Boha… Je to začiatok veľkej zhody a trvalej harmónie pre Izrael a všetky národy toho, čo sa čoskoro stane naozaj nádherným regiónom,“ dodal americký líder.
„Dovoľte mi tiež vyjadriť obrovskú vďaku všetkým národom arabského a moslimského sveta, ktoré sa spojili, aby vyvinuli tlak na Hamas, aby prepustil rukojemníkov a poslal ich domov,“ pokračoval Trump.
„Mali sme veľkú pomoc, mali sme veľkú pomoc od mnohých ľudí, ktorých by ste nečakali, a chcem im za to veľmi poďakovať. Je to neuveriteľný triumf pre Izrael a svet, že všetky tieto národy spolupracujú ako partneri v mieri,“ doplnil prezident.
Izrael označil americký líder za „hrdý a verný národ“. „Pre toľko rodín v tejto krajine to boli roky, odkedy ste zažili jediný deň skutočného mieru… Dlhá a bolestivá nočná mora je konečne za nami,“ vyhlásil americký prezident. „Teraz by malo byť všetkým v regióne jasné, že desaťročia podnecovania terorizmu a extrémizmu, džihádizmu a antisemitizmu nefungovali,“ dodal Trump.
Americký prezident zároveň podotkol, že by bolo „skvelé dosiahnuť mierovú dohodu“ s Iránom, najprv sa však chce zamerať na Rusko, píše agentúra Reuters.
„Bolo by skvelé, keby sme s nimi (s Iránom) dokázali uzavrieť mierovú dohodu,“ povedal, vzápätí však dodal: „Najprv musíme vyriešiť Rusko.“
Trump tiež uviedol, že jeho administratíva „aktívne podporuje nového libanonského prezidenta Džúzífa Awna a jeho misiu trvalo odzbrojiť teroristické brigády“ Iránom podporovaného libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Trumpov prejav v izraelskom parlamente bol na chvíľu prerušený dvoma ľavicovými poslancami – Oferom Cassifom (60) a Aymanom Odehom (50), ktorí sú členovia strany Chadaš a ktorých ochranka následne vyviedla z parlamentu. „To bolo veľmi efektívne,“ poznamenal v reakcii na incident Trump, zatiaľ čo ostatní zákonodarcovia podľa Sky News skandovali jeho meno.
Poslanci izraelského parlamentu privítali Trumpa 2,5 minúty trvajúcou ováciou v stoji. Potlesk si vyslúžili aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, minister obrany Pete Hegseth, veľvyslanec Mike Huckabee a ďalší vysokopostavení predstavitelia, ktorých predseda Knesetu Amir Ohana predstavil jednotlivo počas dlhého úvodu pred Trumpovým prejavom.
Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok v izraelskom parlamente poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela.
„Vy ste odhodlaný dosiahnuť tento mier, ja som odhodlaný dosiahnuť tento mier. Spoločne, pán prezident, tento mier dosiahneme,“ povedal šéfovi Bieleho domu. Trumpov mierový návrh podľa neho „otvára dvere historickému rozšíreniu mieru v našom regióne (Blízkeho východu) i za jeho hranicami,“ doplnil izraelský premiér.
V prejave pred vystúpením amerického prezidenta Netanjahu vyhlásil, že Trump „bude navždy zapísaný do dejín nášho ľudu“. Pripomenul pritom jeho úlohu pri pondelňajšom oslobodení zvyšných 20 živých rukojemníkov, ktorých palestínske hnutie Hamas zadržiavalo v Pásme Gazy viac než dva roky.
Izraelský premiér zároveň ocenil aj viaceré Trumpove predchádzajúce rozhodnutia – uznanie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela, presun amerického veľvyslanectva, uznanie izraelskej suverenity nad Golanskými výšinami či júnový úder proti Iránu. „Donald Trump je najväčším priateľom, akého kedy Izrael mal v Bielom dome,“ vyhlásil Netanjahu.
Vyjadril tiež presvedčenie, že Trumpovo vedenie pomôže Izraelu normalizovať vzťahy s ďalšími arabskými krajinami. Podľa agentúry AFP Netanjahu uviedol, že je otvorený „mierovým zmluvám“ s arabskými a moslimskými krajinami. Zdôraznil však, že Izrael zostane „ostražitý“ proti budúcim hrozbám.